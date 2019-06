Calcio femminile | Mondiali 2019 | la classifica marcatrici Morgan e Kerr in testa con 5

Mondiali di Calcio femminile – La Francia eliminata a testa alta - una doppietta di Rapinoe trascina gli USA in semifinale : Rapinoe trascina gli USA in semifinale: eliminate le padrone di casa della Francia 2-1 Si inizia a delineare il quadro delle semifinali dei Mondiali di calcio femminile 2019. Dopo la vittoria di ieri dell’Inghilterra contro la Norvegia, anche gli USA questa sera possono festeggiare per aver staccato il pass per la prossima fase della rassegna iridata. Una doppietta di Rapinoe ha permesso agli USA di raggiungere l’Inghilterra in ...

LIVE Francia-Stati Uniti 1-2 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : la doppietta di Rapinoe spedisce gli States in semifinale contro l’Inghilterra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Francia-Stati Uniti: orario d’inizio e come vedere la partita – Francia-Stati Uniti: la presentazione del match Grazie per essere stati con noi in questa DIRETTA LIVE. Una buona notte In una partita non bellissima dal punto di vista tecnico, ma molto tirata e vissuta sul filo delle emozioni, l’esperienza delle statunitensi alla fine fa la differenzA. A decidere, nel 2-1 ...

LIVE Francia-Stati Uniti 1-2 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : Renard riapre i giochi per le padrone di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Francia-Stati Uniti: orario d’inizio e come vedere la partita – Francia-Stati Uniti: la presentazione del match 84′ Assedio francese. Stati Uniti rintanati in difesa. 82′ Doppio cambio. In casa Francia esce Le Sommer, entra Asseyi. In casa Stati Uniti: esce Mewis ed entra Lloyd. 81′ RENAAARD riapre I giochi SUL 2-1 CON UNA BELLA INCORNATA! La centrale difensiva ...

LIVE Francia-Stati Uniti 0-2 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : la doppietta di Rapinoe avvicina gli States alle semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Francia-Stati Uniti: orario d’inizio e come vedere la partita – Francia-Stati Uniti: la presentazione del match 70′ Gauvin viene pescata in fuorigico, nel momento della battuta di testa a rete. 69′ Ci prova ancora Rapinoe, questa volta però Diani la ferma. 66′ E’ un colpo duro per la Francia, che ora fatica a riorganizzarsi. 65′ RapinoeEEEEEEE, LA ...

LIVE Francia-Stati Uniti 0-1 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : gli States ricominciano col piede sull’acceleratore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Francia-Stati Uniti: orario d’inizio e come vedere la partita – Francia-Stati Uniti: la presentazione del match 56′ Le Sommer ancora sulla fascia sinistra. O’Hara mette in angolo. 55′ Pressing degli Stati Uniti che costringe Renard a rifugiarsi in rimessa laterale. 54′ Mbock Bathy sbroglia bene una situazione che poteva diventare pericolosa, ma c’era ...

LIVE Francia-Stati Uniti 0-1 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : all’intervallo comandano gli States - grazie al gol di Rapinoe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Francia-Stati Uniti: orario d’inizio e come vedere la partita – Francia-Stati Uniti: la presentazione del match grazie al gol in avvio di Megan Rapinoe gli States comandano di stretta misura sulla Francia, al Parco dei Principi. Partita tesa, tirata e forse condizionata anche dal gran caldo. Portieri quasi inoperosi. Vediamo se nella ripresa cambierà qualcosa, soprattutto in ...

LIVE Francia-Stati Uniti 0-1 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : al momento decide il gol in apertura di Rapinoe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Francia-Stati Uniti: orario d’inizio e come vedere la partita – Francia-Stati Uniti: la presentazione del match 31′ Ci sono problemi per Alex Morgan: la stella americana è ferma al centro del campo visitata dai sanitari. 30′ Allontana Mewis di testa. 29′ Torrent spinge sulla sua fascia di competenza ottenendo un buon calcio d’angolo per la ...

LIVE Francia-Stati Uniti 0-1 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : Rapinoe sblocca subito la partita con un gol su punizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Francia-Stati Uniti: orario d’inizio e come vedere la partita – Francia-Stati Uniti: la presentazione del match 9′ Corner senza esito. E’ rimessa dal fondo per la Francia. 9′ Morgan punta Torrent, l’esterna si rifugia in angolo. 8′ Le americane sventano la minaccia riconquistando il possesso di palla. 7′ La Francia prova subito a ributtarsi in ...

LIVE Francia-Stati Uniti 0-0 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : è cominciato il match più atteso del Mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Francia-Stati Uniti: orario d’inizio e come vedere la partita – Francia-Stati Uniti: la presentazione del match 2′ Majri cerca di entrare in area di rigore saltando sul lato corto O’Hara, ma scivola sul più bello. 1′ Subito il tiro di Ertz: Bouhaddy blocca sicura, la conclusione dalla distanza. 1′ SI COMINCIA! 20.59 E’ il momento del sorteggio. Il match ...

Mondiali di Calcio femminile – L’orario di Italia-Olanda fa discutere - il commento del ct Bertolini : “il buon senso avrebbe dovuto…” : Il ct azzurro Milena Bertolini sincera alla vigilia dei quarti di finale tra Italia e Olanda: l’orario del match fa discutere E’ tutto pronto per i quarti di finale delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile di Francia 2019. La squadra italiana affronterà domani l’Olanda, campione d’Europa, in un match che si prospetta infuocato, non solo per la grinta delle giocatrici in campo che hanno voglia di volare in ...

Mondiali di Calcio femminile - troppo caldo in Francia : polemiche per Italia-Olanda alle 15 : Bionde, sorridenti, occhi blu ma determinate a non lasciar passare nulla: le olandesi, avversarie domani dell’Italia nei quarti del mondiale donne e sulla carta favorite, non hanno digerito il no della Fifa alla loro richiesta di non giocare alle 15 nella giornata piu’ calda della settimana di afa in Francia. La partita si giocherà allo Stade du Hainaut di Valenciennes con circa +35°C. E il tema ha dominato la conferenza stampa della ...

LIVE Francia-Stati Uniti - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : quarto di finale decisivo in ottica Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Francia-Stati Uniti: orario d’inizio e come vedere la partita – Francia-Stati Uniti: la presentazione del match Il Parco dei Principi è tirato a lucido, Parigi è pronta ad accogliere quella che per molti è la finale anticipata dei Mondiali Femminili di di calcio 2019: Francia-Stati Uniti. Da una parte le padrone di casa, dall’altra le campionesse del mondo in carica. La ...

Mondiali Calcio femminile 2019 - Italia-Olanda : le quote dei bookmakers per le scommesse. Azzurre sfavorite - serve l’impresa : L’Italia si sta preparando per affrontare l’Olanda nei quarti di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile, le Azzurre scenderanno in campo domani pomeriggio (ore 15.00) a Valenciennes (Francia) e cercheranno l’impresa contro le Campionesse d’Europa. Le ragazze di Milena Bertolini vogliono scrivere la storia e qualificarsi alle semifinali della rassegna iridata come non sono mai riuscite a fare nella storia. Sara Gama ...