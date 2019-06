Calcio | Coppa d’Africa 2019 | Mauritania ed Angola si annullano sullo 0-0 a Suez! Girone E

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : il Sudafrica la spunta di misura sul Namibia e crede negli ottavi! : Il Sudafrica batte 1-0 il Namibia grazie al gol di Zungu e crede negli ottavi di finale! La vittoria allo Stadio Al Salam, porta solo buone notizie: dopo la vittoria del Marocco sulla Costa d’Avorio, con la conquista in contemporanea degli ottavi di finale, i Bafana Bafana si giocheranno tutto contro i Leoni dell’Atlante il prossimo primo luglio sempre ad Il Cairo. Tau&co. devono crederci dopo quanto mostrato stasera, in cui, pur ...

Calcio - Coppa America 2019 : Venezuela-Argentina 0-2. Lautaro e Lo Celso decisivi - ora sfida al Brasile : Nel secondo dei quarti di finale della Copa America di Calcio l’Argentina supera per 2-0 il Venezuela e si regala una semifinale di grandissimo prestigio contro il Brasile: decisive le reti al 10′ di Lautaro Martinez ed al 74′ di Lo Celso. Buona prova per l’Albiceleste, che ritrova fiducia dopo una fase a gironi davvero sottotono. Nel primo tempo parte subito bene l’Argentina, che si fa vedere prima con Aguero e poi ...

Calcio - Coppa d’Africa : Marocco-Costa d’Avorio 1-0. En Neysri regala il primo posto nel Gruppo D ai Leoni dell’Atlante : Il Marocco supera 1-0 la Costa d’Avorio nella seconda giornata della Coppa d’Africa per il Gruppo D. I Leoni dell’Atlante hanno vinto grazie al gol di En Nesyri al 24′, che ha regalato il primo posto nel girone ai suoi compagni. Il ritmo nei primi 45′ di gioco è stato fin da subito molto alto. La Costa d’Avorio ha sfiorato il gol del vantaggio già al 2′ con Kodjia, che dopo un cross in area perfetto, ha ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Tunisia e Mali si dividono la posta in palio : Il match tra Tunisia e Mali, seconda giornata del Girone E di Coppa d’Africa, si è concluso con il punteggio di 1-1: alla rete da Calcio d’angolo di Diadie Samassekou ha risposto da punizione Wahbi Khazri. Si avvicina quindi la qualificazione agli ottavi di finale per le Aquile che dopo il successo all’esordio per 4-1 contro la Mauritania salgono a quota 4 punti. Per la squadra di Cartagine invece sarà indispensabile superare ...

LIVE Tunisia-Mali 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Samassekou segna direttamente da Calcio d’angolo - pareggia Khazri con deviazione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ GOOOOOOOL TUNISIA!!! Khazri trova la rete del pari grazie alla deviazione di un avversario, 1-1 ora. 70′ Secondo cambio per la Tunisia: Chaouat al posto di Khenissi. 67′ Fucilata di Marega murata da un difensore. 64′ Giallo a Msakni per un intervento ruvido. 62′ Primo cambio del match: Msakni per Badri tra le fila tunisine. 61′ GOOOOOOOL ...

Calcio - Coppa America 2019 : Argentina alla prova Venezuela - Colombia all’assalto del Cile : Il secondo e il terzo quarto di finale vanno in scena oggi in terra brasiliana per quanto riguarda la Coppa America 2019. A Rio de Janeiro sono di fronte Venezuela e Argentina, mentre a San Paolo si confrontano Colombia e Cile. Quello tra Venezuela e Argentina è un confronto a suo modo particolare, tra l’unica delle formazioni del girone A capace di reggere l’urto del Brasile e un’Albiceleste che di brillantezza ne ha mostrata ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Marocco-Costa d’Avorio illumina il programma odierno : Incessante è la parola giusta per descrivere il ritmo del programma della prima fase della Coppa d’Africa 2019, che anche nella giornata odierna propone ai suoi appassionati ben tre partite del suo ricco menù: Tunisia-Mali (h 16-30), Marocco-Costa d’Avorio (h 19.00) e Sudafrica-Namibia (h 22.00). Al New Suez Stadium si sfidano Le Aquile maliane e Le Aquile di Cartagine in un match delicatissimo. Marega e soci infatti ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : il Kenya batte la Tanzania 3-2 e crede in una storica qualificazione! : Il Kenya ci crede! Dopo aver battuto per 3-2 la Tanzania allo Stadio 30 giugno, le Harambee Stars contenderanno la qualificazione agli ottavi di finale al Senegal, uscito sconfitto oggi contro l’Algeria. Una vittoria nel segno di Olunga, autore di ben due reti (per l’1-1 al 39′ ed il 3-2 all’80’), in rimonta dopo i gol di Msuva (0-1 al 6′) e Samata (1-2 al 40′), con momentaneo pari (2-2 al 62′) di ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : il Kenya batte la Tanzania 3-2 e crede in una storica qualificazione! : Il Kenya ci crede! Dopo aver battuto per 3-2 la Tanzania allo Stadio 30 giugno, le Harambee Stars contenderanno la qualificazione agli ottavi di finale al Senegal, uscito sconfitto oggi contro l’Algeria. Una vittoria nel segno di Olunga, autore di ben 2 reti, in rimonta dopo i gol di Msuva e Samatta, intervallati dal colpo di testa di Omolo. Un successo meritato per organizzazione e per averci creduto fino alla fine, nello stadio in cui, ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Senegal-Algeria 0-1. Belaili regala il primo posto nel Gruppo C alle Volpi del deserto : L’Algeria batte il Senegal 1-0 nella seconda giornata della Coppa d’Africa per il Gruppo C. Le Volpi del deserto l’hanno fatta franca grazie alla rete di Belaili, che al quarantanovesimo ha sfondato la porta avversaria, regalando ai suoi compagni tre punti decisivi verso il primo posto nel girone, fondamentale per scampare il pericolo Egitto agli ottavi di finale. I primi 45′ di gioco hanno evidenziato una parità netta ...

Calcio - Coppa America 2019 : Brasile-Paraguay e Venezuela-Argentina i primi due quarti di finale : Domani 28 Giugno si giocheranno i primi due quarti di finale della Coppa America 2019 tra Brasile-Paraguay e Venezuela-Argentina. Due sfide dal grande fascino con i verdeoro che partono favoriti così come la Selección. Il Brasile, orfano di Neymar, è reduce da un girone eliminatorio di altissimo profilo. Ha portato a casa 7 punti con ben 8 reti all’attivo e 0 gol subiti. Un buon viatico per affrontare la Albirroja che è riuscita ad ...

Calcio - Coppa America 2019 : Brasile-Paragay e Venezuela-Argentina i primi due quarti di finale : Domani 28 Giugno si giocheranno i primi due quarti di finale della Coppa America 2019 tra Brasile-Paraguay e Venezuela-Argentina. Due sfide dal grande fascino con i verdeoro che partono favoriti così come la Selección. Il Brasile, orfano di Neymar, è reduce da un girone eliminatorio di altissimo profilo. Ha portato a casa 7 punti con ben 8 reti all’attivo e 0 gol subiti. Un buon viatico per affrontare la Albirroja che è riuscita ad ...

Calcio - Coppa America 2019 : il Brasile affronta il Paraguay nel primo quarto di finale - sfida da non fallire per i carioca : La Coppa America di Calcio 2019 entra finalmente nel vivo con la fase ad eliminazione diretta, che prenderà il via questa notte con il primo quarto di finale tra i padroni di casa del Brasile ed il Paraguay, per una sfida che vede i carioca partire con i favori del pronostico, ma dall’esito non ancora scritto. Pur privi della stella Neymar, la Seleçao scenderà infatti in campo a Porto Alegre con una formazione molto agguerrita e ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : super sfida Senegal-Nigeria. Tra Madagascar-Burundi e Kenya-Tanzania conta solo la vittoria : Continua la fase a gironi della Coppa d’Africa 2019. Il big match della giornata è senza dubbio quello che mette di fronte il Senegal e l’Algeria. Uno scontro che vale il primato nel gruppo C, visto che sia i “Leoni di Taranga” sia le “Volpi del deserto” hanno vinto la loro prima partita per 2-0 rispettivamente contro Tanzania e Kenya. Nell’Algeria si è sbloccata subito una delle stelle della ...