Cagliari | donna uccisa a coltellate | arrestato fratello Il movente | lite su eredità?

Cagliari - donna uccisa : fratello fermato : 21.02 Si aggirava in stato confusionale per le strade di Quartu, nell'hinterland Cagliaritano, il 52enne ricercato per l'omicidio della sorella di 55 anni uccisa la notte scorsa nella sua casa. L'uomo, da quanto si apprende, è stato visto da alcuni cittadini. Sul posto sono giunti i medici del 118e i carabinieri di Quartu. Il 52enne è stato trasferito all'ospedale Brotzu, piantonato dai militari, in stato di fermo.

Cagliari - donna uccisa nella notte a coltellate : il fratello è irreperibile : Francesca Bernasconi Gli inquirenti sono sulle tracce del fratello della vittima, sospettato dell'omicidio della donna 55enne, uccisa nella notte È stata trovata senza vita, uccisa a coltellate, nella sua abitazione a Qartu Sant'Elena, centro dell'hinterland di Cagliari. Il corpo della donna, Susanna Mallus, 55 anni, è stato rinvenuto nella notte. Susanna era disoccupata e separata dal marito: viveva in quella casa in via Europa ...

Cagliari - donna uccisa a coltellate : in fuga il fratello - è ricercato : I due vivevano insieme a Quartu Sant'Elena. Il delitto sarebbe stato compiuto nella notte, al culmine di una lite

Cagliaritano - donna uccisa a coltellate : 8.10 Una donna di 55 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione. E' avvenuto a Quartu San'Elena, grosso centro dell'hinterland di Cagliari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le ricerche del fratello della vittima, 52 anni, perché sospettato di essere l'autore dell'omicidio. L'omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una violenta discussione fra i due. L'arma del delitto non è stata trovata.

Cagliari - donna di 85 anni sulla sedia a rotelle scivola in mare e muore : Si chiamava Mariuccia Marica, era paraplegica ed aveva 85 anni. Ieri era uscita, trasportata a bordo della sua sedia a rotelle da una strettissima parente: mai avrebbe potuto immaginare che quella sarebbe stata l'ultima passeggiata della sua vita e che di lì a poco sarebbe morta in circostanze assurde che, oltretutto, ora sono oggetto di indagine. La tragedia è accaduta nel pieno pomeriggio estivo a Teulada, località balneare in provincia di ...