Boxe | European Games 2019 | l’ucraino Vykhryst vince nei supermassimi | Asanau regala una

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Semeraro si giocano l’oro nel ciclismo su pista e nel karate. Canfora - Bottaro e Plebani d’argento nella Boxe - nel karate e nel ciclismo su pista! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 17.00 ciclismo SU pista – Doppia vittoria olandese nel primo round della semifinale della Sprint maschile, Hoogland e Lavreysen superano il russo Dmitriev ed il polacco Rudyk e si avvicinano ad una nuova sfida per l’oro dopo quella andata in scena negli ultimi Mondiali. 16.58 BEACH SOCCER – Pareggio della Svizzera, punteggio sul 3-3 nella ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l’oro nel ciclismo su pista - Semeraro nel karate. Canfora e Bottaro d’argento nella Boxe e nel karate! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 16.36 KARATE – Argento per Viviana Bottaro nella finale del Kata femminile. L’azzurra chiude con il punteggio di 26.14, ma la spagnola Sanchez totalizza 27.32 e si prende la medaglia d’oro. 16.32 BEACH SOCCER – Pareggio della Svizzera, punteggio sul 1-1 nella finale per il bronzo con l’Ucraina. 16.30 boxe – Medaglia ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l’oro nel ciclismo su pista - Bottaro e Semeraro nel karate. Canfora d’argento nella Boxe - bronzo per Busato e Martina nel karate! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 16.08 ciclismo SU pista – Si apre con gli ottavi di finale della Sprint femminile il programma pomeridiano, impegnata Miriam Vece che affronterà nello scontro ad eliminazione DIRETTA la russa Anastasiia Voinova. 16.06 KARATE – Che beffa per Michele Martina! L’azzurro stava disputando un ottimo incontro, ma sul 3-2 in favore ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l’oro nel ciclismo su pista - Bottaro e Semeraro nel karate. Canfora d’argento nella Boxe - Mattia Busato bronzo nel kata maschile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.52 GINNASTICA ARTISTICA – Medaglia d’oro nell’all-around maschile per il russo David Belyavskiy (85.465), argento all’ucraino Oleg Verniaiev (84.632), bronzo per l’altro russo Vladislav Poliashov (84.464). L’italiano Nicolò Mozzato (79.098) termina in quindicesima posizione. 15.48 boxe – Comincia adesso al finale ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l’oro nel ciclismo su pista - Bottaro nel karate. Canfora d’argento nella Boxe - Mattia Busato bronzo nel kata maschile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.35 KARATE – SILVIA SEMERARO IN FINALE! L’azzurra sconfigge per 4-1 la svizzera Elena Quirici e affronterà l’azera Irina Zaretska per la medaglia d’oro nella categoria dei -68 kg femminili! 15.32 boxe – Medaglia d’argento per Assunta Canfora, decisione della giuria che premia la polacca Karolina Koszewska al termine di un ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l’oro nel ciclismo su pista - Bottaro nel karate. Attesa per Assunta Canfora nella Boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 14.52 TENNIS TAVOLO – La Germania è medaglia d’oro nella gara a squadre femminile, battuta la Romania per 3-0, decisivo il successo in quattro set di Xiaona Shan contro Daniela Dodean. 14.49 GINNASTICA ARTISTICA – Dopo la quarta rotazione della finale maschile è in testa l’ucraino Oleg Verniaiev (57.199) davanti al connazionale Petro ...

Boxe - European Games 2019 : nel giorno di Assunta Canfora la Russia perde quasi tutte le sue punte in semifinale : Giornata di semifinali nei cinque tornei femminili di Boxe agli European Games 2019 in corso di svolgimento a Minsk, in BieloRussia. Se l’Italia può gioire con l’ingresso in finale di Assunta Canfora, lo stesso non può dire la Russia, che piazza una sola sua pugile all’ultimo atto sulle quattro arrivate fino a quest’oggi. PESI MOSCA (51 kg) Con le semifinali composte dalle prime quattro teste di serie, a giungere in ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : skeet e inseguimento femminile d’oro! Argento per l’inseguimento maschile e Fidanza. Finale per Canfora nella Boxe! Bronzo per Fiori - Serra e Cappai : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – Il medagliere degli European Games 20.40 BOXE – nella categoria -64 kg verdetto unanime in favore del transalpino Sofiane Ouhima, che batte 5-0 il britannico Luke McCormack. 20.38 CICLISMO SU PISTA – Scappa via a quota 35 Volikakis, Bertazzo sempre quarto a 13, ma il Bronzo dista 12 punti. 20.34 CICLISMO SU PISTA – ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro e argento nello skeet! Finale per Canfora nella Boxe e gli inseguimenti azzurri nel ciclismo su pista! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – Il medagliere degli European Games 15.38 BEACH SOCCER – 5-4 per la Bielorussia sulla Russia nel corso del terzo periodo della seconda semiFinale per il 5°-8° posto 15.34 boxe – Tra poco la seconda semiFinale tra il russo Agrba e l’ucraino Barabanov, quindi sarà la volta di Simone Fiori negli 81 kg per la conquista della ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro e argento nello skeet! Finale per Assunta Canfora nella Boxe e per gli inseguimenti azzurri nel ciclismo su pista! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – Il medagliere degli European Games 14.42 boxe – Successo dello spagnolo Gabriel Escobar che raggiunge la Finale dei 52 kg maschile, medaglia di bronzo per Manuel Cappai. 14.37 boxe – Decisamente più convincente la prestazione di Escobar nella seconda ripresa, serve una reazione da parte di Cappai per conquistare l’accesso ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : dominio Italia nello skeet - finale per l’oro tutta azzurra! Ciclismo su pista e Boxe per sognare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi – Il medagliere degli European Games 11.57 TIRO A VOLO – Stabilendo il record europeo delle qualificazioni con 146 piattelli centrati su 150 Chiara Cainero e Gabriele Rossetti si sono qualificati per la finale per l’oro dove troveranno in una sfida tutta azzurra Diana Bacosi e Riccardo Filippelli! 11.55 BADMINTON – Nel secondo ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 28 giugno. Italia subito bene nello skeet misto. Semifinali nella Boxe - grandi chance nel ciclismo su pista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi – Il medagliere degli European Games 9.02 TIRO A VOLO – Bacosi/Filippelli restano in testa anche dopo il secondo gruppo con 49/50. Alle loro spalle un terzetto con Cainero/Rossetti, i cechi Skalicka/Nydrle e i francesi Anastassiou/Terras con 48/50. Crollati i russi Shakirova/Zemlin che hanno commesso 4 errori negli ultimi 12 piattelli e ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 28 giugno. Italia da oro nello skeet misto. Semifinali nella Boxe - grandi chance nel ciclismo su pista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi – Il medagliere degli European Games Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, terzultima giornata di gare a Minsk (Bielorussia) dove si sta disputando questa competizione multisportiva. L’Italia si gioca delle carte importantissime per confermarsi nelle posizioni nobili del medagliere. Attenzione soprattutto ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Doppietta nel tiro con l’arco - l’Italia vola nel medagliere! Torna in corsa anche il beach soccer. Fiori sul podio nella Boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 20.45 boxe – E’ SEMIFINALE PER SIMONE Fiori! L’azzurro supera 5-0 lo slovacco Strnisko ed è il quinto pugile azzurro a raggiungere le semifinali e quindi il podio! 20.31 boxe – I primi due semifinalisti della categoria -81 kg sono il britannico Whittaker che batte 4-1 il tedesco Abu Lubdeh (Ger) e l’armeno Nersesyan che hanno ...