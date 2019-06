Beach Volley – Definito il tabellone del Campionato italiano assoluto

sportfair

(Di sabato 29 giugno 2019)ilprincipale a Cesenatico Emozioni e spettacolo nella prima giornata di gare a Cesenatico, nella seconda tappa deldi, che ha assegnato sei pass maschili e sei femminili per ilprincipale che vedrà al via con la formula dela doppia eliminazione, dalla mattinata di domani, sedici coppie maschili e sedici femminili con le sei provenienti dalle qualifiche che si aggiungono alle dieci già qualificate. E’ stata battaglia, non senza sorprese, nelle qualifiche maschili con cinquanta coppie in gara, per sei posti nel main draw, di fronte con la formula ad eliminazione diretta. A conquistare l’accesso al week end di main draw sono state le coppie Storari-Montinaro, Alfieri-Sacripanti, Do Nascimento-Benzi, Cottarelli-Ceccoli, Di Silvestre-Sette e Lupo-Vanni. Tre le ...

