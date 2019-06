Beach volley | Campionato del Mondo Amburgo 2019 Tutto facile per Lupo Nicolai al debutto

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Rossi/Carambula : che rimonta! Battuti Koekelkoern/Van Walle e qualificazione più vicina : Una rimonta da favola per Enrico Rossi e Adrian Carambula che sono andati ad Amburgo per sparigliare le carte e regalare spettacolo e stanhno riuscendo perfettamente nell’impresa. Nella seconda parteita della loro prima avventura mondiale, gli azzurri ad un certo punto sembravano fuori dai giochi, con la qualificazione appesa ad un filo sottilissimo. Sotto 0-1 e 6-10 nel secondo set contro i belgi Koekelkoeren/Van Walle, però, ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Scampoli/Bertozzi in SEMIFINALE! Quinti Marchetto/Di Silvestre : Ancora l’Italia nella top four di un grande evento internazionale giovanile. Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli sono in semifinale al Campionato Europeo Under 20 di Goteborg e domattina affronteranno le olandesi Schoon/Van Driel per un posto nella finale dove, con ogni probabilità, ci saranno le “solite” russe Bocharova/Voronina. Bertozzi e Scampoli hanno compiuto l’ennesimo capolavoro del loro Europeo superando anche ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Menegatti/Orsi Toth concedono il bis : travolte le paraguaiane : Tutto facile, come da pronostico, per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che travolgono con un secco 2-0 le paraguaiane Michelle/Pati e conquistano con un turno di anticipo l’accesso alla fase ad eliminazione diretta con la possibilità di giocarsi il primo posto e dunque affrontare al primo turno una coppia più “abbordabile” contro la tedesche Ittlinger/Laboureur, già sconfitte a Varsavia nell’ultimo torneo prima del ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Ranghieri/Caminati sconfitti a testa alta da Stoyanovskiy/Krasilnikov ma non è finita : Niente da fare, come da pronostico, per Alex Ranghieri e Marco Caminati nella sfida contro i russi Stoyanovskiy/Krasilnikov che vincono 2-0, mettono al sicuro il passaggio alla fase ad eliminazione diretta e si giocheranno con Doppler/Horst il primo posto nel girone con la possibilità di affrontare un avversario più “morbido” al primo turno. Prova comunque tutt’altro che negativa della coppia italiana che per lunghi tratti ha ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. E’ Grande Italia! Doppia coppia azzurra nei quarti di finale : Non finisce di stupire l’Italia dei giovani che continua ad essere protagonista nei vari campionati internazionali riservati agli Under. Goteborg si colora di azzurro con l’Italia che piazza ben due coppie nei quarti di finale dell’Europeo Under 20, Bertozzi/Scampoili in campo femminil e Marchetto/Di Silvestre tra i maschi, Tra le donne arriva negli ottavi di finale la quarta vittoria consecutiva, tutt’altro che scontata, ...

Beach volley – Definito il tabellone del Campionato italiano assoluto : Campionato italiano assoluto: Definito il tabellone principale a Cesenatico Emozioni e spettacolo nella prima giornata di gare a Cesenatico, nella seconda tappa del Campionato italiano assoluto di Beach Volley, che ha assegnato sei pass maschili e sei femminili per il tabellone principale che vedrà al via con la formula del tabellone a doppia eliminazione, dalla mattinata di domani, sedici coppie maschili e sedici femminili con le sei ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Marchetto/Di Silvestre negli ottavi! Tra poco le coppie azzurre si giocano i quarti : Mezzogiorno di fuoco per l’ItalBeach agli Europei Under 20 di Goteborg. Le due coppie italiane fra pochi minuti scenderanno in campo per disputare gli ottavi di finale della rassegna giovanile continentale. In mattinata, nel torneo maschile, vittoria limpida degli azzurri Marchetto/Di Silvestre che hanno inanellato il terzo successo consecutivo del loro torneo superando 2-0 (21-15, 21-15) nella sfida dei sedicesimi di finale la coppia ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. 29 giugno - il programma : poker di coppie azzurre in campo nel pomeriggio : Sarà un pomeriggio tinto di azzurro quello di oggi nella seconda giornata del Mondiale di Beach volley in programma ad Amburgo in Germania. Dalle 16 le quattro coppie italiane in campo nella rassegna iridata scenderanno in campo una dopo l’altra con l’obiettivo di ottenere successi decisivi in chiave qualificazione alla seconda fase, dopo i risultati in altalena di ieri (vittoria di Menegatti/Orsi Toth), sconfitta netta per ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Azzurri avanti tutta! Solo vittorie nella seconda giornata per le due coppie italiane. Da oggi eliminazione diretta : E’ Grande Italia nella seconda giornata del Campionato Europeo Under 20 in corso di svolgimento a Goteborg in Svezia. Quattro sfide giocate dagli Azzurri e altrrettante vittorie con l’obiettivo ottavi di finale già centrato in campo femminile dalle vice campionesse olimpiche giovanili Bertozzi7Scampoli e Marchetto/Dui Silvestre che invece dovranno passare attraverso i sedicesimi di finale questa mattina. En plein di successi nel ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cesenatico. Qualificazioni : Barboni/Puccinelli e Lupo/Vanni conquistano il main draw : Una giornata lunghissima e verdetti tutto sommato previsti per le Qualificazioni della seconda tappa del Campionato Italiano di Beach volley che si disputa a Cesenatico e che ha visto in campo ieri quasi 200 atleti impegnati alla ricerca di uno dei sei posti maschili e altrettanti femminili per il main draw. In campo femminile le nazionali Barboni/Puccinelli hanno centrato, partendo dalle Qualificazioni, l’accesso al tabellone principale ...

Mondiali di Beach volley – Bene Menegatti-Orsi Toth all’esordio - due sconfitte per gli azzurri : Campionati del Mondo Beach Volley: il resoconto della prima giornata Conclusa la prima giornata di gare ad Amburgo dove è in corso la 15esima edizione dei Campionati del Mondo. Il bilancio per le coppie italiane è di una vittoria, conquistata da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth e due sconfitte, rimediate da Rossi-Carambula e Ranghieri Caminati. I vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo, invece, esordiranno domanialle 19 ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Rossi/Carambula si arrendono al tie break dopo la battaglia con Cherif/Ahmed : Non bastano cuore e tattica a Enrico Rossi e Adrian Carambula per sovvertire il pronostico contro i qatarioti Cherif/Ahmed che vincono in rimonta 2-1 al debutto al Mondiale di Amburgo. Un pizzico di rammarico per gli azzurri ma se si pensa che ieri Rossi/Carambula erano fuori dal Mondiale e sono stati catapultati in Germania all’improvviso è già tantissimo quello che gli azzurri hanno mostrato contro le teste di serie numero 4 di questa ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Primo stop azzurro : Ranghieri e Caminati sconfitti da Doppler/Horst : Niente impresa per la coppia azzurra composta da Alex Ranghieri e Marco Caminati che perdono 2-0 la prima sfida mondiale contro i vice campioni del Mondo Doppler/Horst. Partita giocata a sprazzi dalla coppia italiana che ha mostrato a singhiozzo le proiprie qualità contro la più lineare coppia austriaca che ha fatto leva sul servizio per scardinare la disordinata resistenza azzurra. Partenza a razzo di Doppler/Horst che mandano in tilt gli ...

Beach volley - Campionato Mondiale Amburgo 2019 : si parte! Tre coppie azzurre subito in campo. I gironi e le sfide della prima giornata : Si parte! E’ tutto pronto allo stadio del tennis di Amburgo per l’edizione pre-olimpica del Mondiale di Beach volley che vede al via 96 coppie (48 per genere), quasi 200 atleti provenienti dai cinque continenti con dieci giorni di spettacolo assicurato. L’Italia ha raddoppiato il contingente rispetto alle ultime due edizioni, Olanda e Vienna, ed è passata da due a quattro coppie al via del torneo iridato grazie ...