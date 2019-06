Beach soccer - European Games 2019 : vince il Portogallo - Spagna sconfitta in finale 8-3. Quinto posto per l’Italia : Va al Portogallo la medaglia d’oro nel Beach soccer, nell’ambito degli European Games di Minsk 2019, al termine di una finale più combattuto di quanto potrebbe sembrare dal risultato finale, iniziata subito in salita per i lusitani, con la Spagna capace di portarsi sul 2-0 dopo il primo periodo, andando a segno con Llorenc Gomez e Javier Torres. Nella ripresa, la squadra bi-campione del mondo rientra però in spiaggia con gli occhi ...

Beach soccer - European Games 2019 : Italia-Russia 4-3. Gli azzurri chiudono al quinto posto : L’Italia del Beach soccer chiude al quinto posto e con tanti rimpianti gli European Games di Minsk: in Bielorussia nella finalina in programma oggi gli azzurri hanno sconfitto la Russia, già battuta nella fase a gironi, per 4-3, dopo una sfida comunque molto equilibrata. Nel primo parziale lunga fase di studio tra le due selezioni, qualche fallo di troppo e pochi tiri in porta: partono meglio gli azzurri, che sprecano anche un tiro ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero e Rossetti - l’Italia vola nel medagliere! Beach soccer : l’Italia esce di scena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 18.11 Beach soccerO – Vince la Spagna e va in semifinale. L’Italia parteciperà al torneo di consolazione e può piangere fortemente sul latte versato. Spagna-Italia 6-5 18.09 Beach soccer – Il pallonetto di Antonio su calcio piazzato spegne i sogni ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero - l’Italia vola nel medagliere! Beach soccer : Italia-Spagna 2-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 17.39 Beach soccer – Arriva proprio allo scadetre del secondo periodo il meritato pareggio della Spagna con Frutos lasciato completamente solo dalla difesa azzurra. Rimonta completata e tutto da rifare: 2-2 17.36 GINNASTICA AERTISTICA – Macchini è qualificato come prima ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero - l’Italia vola nel medagliere! Beach soccer : Italia-Spagna 1-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 17.23 CICLISMO SU PISTA – Si qualificano per i quarti della team sprint: Olanda, gbr, francia, Repubblica Ceca, Russia, Bielorussia, Polonia e Spagna 17.22 Beach soccer – Palo di Torres, Dona miracolo su Gori 17.22 CICLISMO SU PISTA – L’Italia di Ceci, Moro ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Doppietta nel tiro con l’arco - l’Italia vola nel medagliere! Torna in corsa anche il Beach soccer. Fiori sul podio nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 20.45 boxe – E’ SEMIFINALE PER SIMONE Fiori! L’azzurro supera 5-0 lo slovacco Strnisko ed è il quinto pugile azzurro a raggiungere le semifinali e quindi il podio! 20.31 boxe – I primi due semifinalisti della categoria -81 kg sono il britannico Whittaker che batte 4-1 il tedesco Abu Lubdeh (Ger) e l’armeno Nersesyan che hanno ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Doppietta nel tiro con l’arco - l’Italia vola nel medagliere! Torna in corsa anche il Beach soccer! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.50 TENNIS TAVOLO – Medaglia di bronzo per la lussemburghese Lian Ni Xia che ha superato per 4-2 la monegasca Xiaoxin Yang 15.44 BOXE – Definite le semifinali dei -69 kg: McCormack (GBR) vs Sotomayor (AZE); Agrba (RUS) vs Barabanov (UKR) 15.38 CANOA – Niente da fare per Susanna Cicali e Francesca Genzo che chiudono in quinta posizione la ...

Beach soccer - European Games 2019 : Ucraina-Italia 8-7 ai rigori. Inizia in salita il percorso degli azzurri : Inizia con una sconfitta ai rigori il cammino dell’Italia del Beach soccer agli European Games: a Minsk gli azzurri cedono per 8-7 all’Ucraina, dopo che regolamentari e supplementari si erano conclusi sul 4-4. Nel primo tempo gara molto tattica e chiusa, con pochi tiri in porta da una parte e dall’altra, Per sbloccare la contesa serve il rigore di Corosiniti che va in gol dopo 10’40”. Anche nella seconda frazione ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Serra sul podio nella boxe! Italia in semifinale nell’Atletica! Beach soccer : l’Italia cede all’Ucraina agli shoot out : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEGLI European Games 18.36 BOXE – E’ MEDagliA PER L’Italia!!! Federico Serra batte 5-0 l’azerp Huseynov nei quarti della categoria -49 kg e disputerà la semifinale con la certezza di salire sul podio 18.32 BOXE – Iniziata la sfida tra Serra e Huseynov 18.32 AEROBICA – Sta per iniziare la gara a squadrecon l’Italia seconda ad ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel Beach soccer. Petricca avanza nella canoa. Andreoli e Boari avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 13.32 ATLETICA – Iniziati i ripescaggi, con l’Italia protagonista: secondo Rigali nei 100 metri con un buon 10.65. 13.30 JUDO – nella prima semifinale del torneo a squadre miste, il Portogallo è avanti 2-0 sull’Olanda 13.28 TENNISTAVOLO – Yu Fu (Por) è sul 2-0 su Solja (Ger), mentre Li Jie (Ola) e Han Ying (Ger) sono ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel Beach soccer. Tris di finali per gli azzurri nella canoa. Andreoli e Boari avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 11.00 JUDO – Ottavi di finale Mixed Team: Portogallo-Spagna 4-2, Russia-Turchia 4-0, Serbia-Poloinia 4-3, Slovenia-Ucraina 4-3 10.58 CICLISMO – Blaak vicinissima alla Reusser (6″) al secondo intermedio. Crolla, invece, Letizia Paternoster che viene araggiunta e superata da Blaak e dunque è a oltre un minuto dalla Reusser 10.54 ARCO – ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel Beach soccer. Tris di finale per gli azzurri nella canoa. Andreoli avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 9.30 CANOA – Italia in finale anche nel C2 1000! Santini e Incollingo chiudono la batteria al secondo posto alle spalle della Romania (più che alle spalle a fianco, visto che i rumeni vincono per soli 4 millesimi), terzo posto per la Bielorussia 9.28 ARCO – La danese Buksbjerg e la irlandese Reidy si qualificano per gli ottavi di finale ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel Beach soccer - attesa per tiro a segno e boxe. Andreoli avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 8.58 CANOA – Burgo e Beccaro per l’Italia al via della prima batteria del K2 1000 8.56: Tatiana Andreoli è agli ottavi! 9-5 per lei allo shoot off e passaggio del turno acquisito 8.55 CANOA – L’Ungheria vince la seconda batteria del K2 500 donne davanti a Bielorussia e Belgio 8.52 ARCO – Tatiana Andreoli e la bielorussa Marusava ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel Beach soccer - attesa per tiro a segno e boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games Il programma odierno degli European Games – Gli italiani in gara oggi agli European Games Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata di gare degli European Games: a Minsk saranno in palio ancora tanti titoli, e l’Italia punterà soprattutto sul tiro a segno, che assegnerà il titolo nella carabina mista da 50 metri con ...