Beach soccer | European Games 2019 | Italia-Russia 4-3 Gli azzurri chiudono al quinto posto

(Di sabato 29 giugno 2019) L’delchiude ale con tanti rimpianti glidi Minsk: in Bielonella finalina in programma oggi glihanno sconfitto la, già battuta nella fase a gironi, per 4-3, dopo una sfida comunque molto equilibrata. Nel primo parziale lunga fase di studio tra le due selezioni, qualche fallo di troppo e pochi tiri in porta: partono meglio gli, che sprecano anche un tiro diretto, ma lo 0-0 persiste per tutti i dodici minuti. All’inizio della seconda frazione passa subito la, grazie alla conclusione vincente di Zemskov dopo appena 53″. La pressionena alla ricerca del pari viene premiata quando dopo 4’39” Raskin commette fallo e Palmacci punisce i russi con la conclusione diretta. Ghiotta occasione per l’dopo 7’39” con il rigore calciato da Chiavaro, che però ...

