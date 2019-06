Aurora Ramazzotti | sopra così e sotto Perizoma e sedere in primo piano Le immagini da

Ora papà sviene! Aurora Ramazzotti in sexy bikini mostra il lato B : “D’ora in poi quando mi chiederanno “Dove ti vedi tra dieci anni?” io risponderò così”, scrive Aurora Ramazzotti sotto a un video divertente dove, con un micro bikini addosso, balla e coccola il suo gatto. La prima figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sta godendo una bellissima vacanza con il suo fidanzato, Goffredo Cerza, ma non dimentica di aggiornare spesso i suoi follower (solo su Instagram ne conta più di un milione e mezzo). E ...

Eros Ramazzotti : "Aurora non è una raccomandata" - : Sandra Rondini Il cantante romano difende la figlia, avuta dall'ex moglie Michelle Hunziker, dall'accusa di essere riuscita a entrare nel mondo dello spettacolo direttamente dalla porta principale grazie all'influenza dei suoi due noti e potenti genitori Durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico "I Lunatici", Eros Ramazzotti ha parlato del rapporto che ha con la figlia 22enne Aurora, avuta dall'ex moglie Michelle ...

Eros Ramazzotti : "Aurora? Rapporto bellissimo - è maturata e cresciuta bene" : Eros Ramazzotti è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino. Tra gli argomenti trattati, quello del legame speciale con la figlia Aurora: Il nostro Rapporto è bellissimo. Lei negli ultimi anni è molto maturata, ha fatto le sue cavolate come tutti i giovani, ma è cresciuta bene. E' una ragazza con molto piglio, ...

Dove ti vedi tra dieci anni? Aurora Ramazzotti balla con il gatto : Aurora Ramazzotti manda in estasi i follower con il solito mix perfetto di sensualità e autoironia. Nel video che posta su “Instagram” balla abbracciata a un gatto, mettendo in mostra il corpo scolpito sottolineato da un bikini dorato, proveniente dall’armadio di Marica Pellegrinelli. “D’ora in poi quando mi chiederanno ‘Dove ti vedi tra dieci anni?’ io risponderò così” scrive accanto al video. Per tutti risponde Sara Daniele, grande amica di ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in versione Baywatch : Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Tomaso Trussardi e Goffredo a Convivio 2018Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Tomaso Trussardi e Goffredo a Convivio 2018Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Tomaso Trussardi e Goffredo a Convivio 2018Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Tomaso Trussardi e Goffredo a Convivio 2018Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Tomaso Trussardi e Goffredo a Convivio 2018Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Tomaso ...

Aurora Ramazzotti è bollente in spiaggia con l’amica Sara Daniele : bollente vacanza a Mykonos per Aurora Ramozzotti che mette in mostra tutta la sua seducente bellezza,Come è stato riportato da Dagospia, la giovane e bella Aurora Ramazzotti si sta godendo una vacanza fra le spiagge di Mykonos insieme al fidanzato Goffredo Cerza e all’amica Sara Daniele, a cui è legata da una profonda amicizia. Una vacanza che è documentata ampiamente sui social, con foto e video, e che diventa bollente nel momento in cui la ...

Le foto hot di Aurora Ramazzotti e i giochi proibiti in spiaggia : Curve in mostra e giochi piccanti per le due amiche in vacanza a Mykonos. Le foto hot pubblicate sul settimanale Chi testimoniano la vacanza delle due amiche in Grecia. Pose e giochi sexy, una sopra l’altra, e un bikini succinto e un fisico da urlo per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. È proprio con lei che va in scena uno spettacolo piccante in spiaggia, che non è sfuggito ai fotografi di “Chi”.-- In micro bikini, le due ...

Aurora Ramazzotti hot - "giochi proibiti" in spiaggia con l'amica Sara Daniele : "Giochi proibiti" in spiaggia per Aurora Ramazzotti con l'amica Sara Daniele. Le foto hot pubblicate sul settimanale Chi testimoniano la vacanza delle due amiche in Grecia. Pose e...

Aurora Ramazzotti hot - "giochi proibiti" in spiaggia con l'amica Sara Daniele - FOTO : Aurora Ramazzotti e i "giochi proibiti" in spiaggia con l'amica Sara Daniele. Le FOTO hot pubblicate sul settimanale Chi testimoniano la vacanza delle due amiche in Grecia. Pose e...

Aurora Ramazzotti - perizoma e sedere in mostra. L'amica non resiste : foto da censura in spiaggia : Aurora Ramazzotti si trova in vacanza a Mykonos, in Grecia, in compagnia di alcuni amici e del suo fidanzato. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros, bellissima e sorridente, ha pubblicato alcuni scatti e stories sul suo profilo Instagram in cui si mostra in bikini succinti insieme con la sua migl

Aurora Ramazzotti - fan in delirio per la foto al mare : “Uguale a mamma” : Aurora Ramazzotti è in vacanza a Mykhonos per trascorrere delle belle giornate al mare, in compagnia delle amiche. Incantevoli paesaggi e mare pazzesco nelle sue storie Instagram. Proprio questa mattina ha voluto aggiornare probabilmente chi non è al mare con lei dicendo: “Ciao amici, tutto bene, sono viva. Sono al mare a Mykhonos”. «Primo giorno di mare dell’anno, tonalità della pelle: trasparente. Per fare questa foto ho rischiato ...

Aurora Ramazzotti splendida in bikini! Su Instagram la vacanza con le amiche : Aurora Ramazzotti, sbarcata a Mykonos assieme alle amiche di sempre, mette in bella mostra un fisico perfetto e sembra più felice e serena che mai. Il viaggio è stato organizzato pochissimi giorni dopo il compleanno di Sara Daniele, che è stato festeggiato in grande stile, con una mega festa a tema trash: è probabile quindi che la vacanza sia il coronamento dei festeggiamenti per il ventitreesimo compleanno della ragazza.-- Proprio assieme ...

Aurora Ramazzotti a Mykonos in vacanza con le sue amiche - : Monica Montanaro Viaggio in Grecia per Aurora Ramazzotti, in compagnia della sua amica Sara Daniele per godersi un'anteprima dell'estate nella bella isola di Mykonos. Il fidanzato Goffredo non l'ha seguita in vacanza, ma controlla a distanza la sua fidanzata Vacanze in anticipo per Aurora Ramazzotti, la giovane figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Huniker, che ha preso letteralmente il volo per recarsi nella bellissima e modaiola ...

Mamma mi faceva i ciucciotti e mi vergognavo! Aurora Ramazzotti e la mamma Michelle Hunziker : La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha lasciato i follower a bocca aperta raccontando un episodio di quando era piccola, un’abitudine di mamma Michelle che però in molti hanno travisato. Aurora Ramazzotti ha scritto nelle stories di Instagram : "Quando ero piccola la mamma mi faceva sempre i ciucciotti e io piangevo perché mi vergognavo. Cosa darei per farmeli fare adesso! Sono negata",... postando uno scatto con ...