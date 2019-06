Aurora Ramazzotti in micro bikini mostra il lato B | “asfaltata” sui social

caffeinamagazine

(Di sabato 29 giugno 2019) “D’ora in poi quando mi chiederanno “Dove ti vedi tra dieci anni?” io risponderò così”, scrivesotto a un video divertente dove, con unaddosso, balla e coccola il suo gatto. La prima figlia di Michelle Hunziker ed Erossi sta godendo una bellissima vacanza con il suo fidanzato, Goffredo Cerza, ma non dimentica di aggiornare spesso i suoi follower (solo su Instagram ne conta più di un milione e mezzo). E ha voluto renderli partecipi anche di questo momento spensierato in cui gioca con il suo gatto. Più che verso il gatto, però, i fan hanno concentrato le attenzioni sul suo fisico, messo in risalto da un due pezzi che per la cronaca le è stato regada Marica Pellegrinelli, la moglie di papà Eros. E se tanti si complimentano per la sua forma fisica che ormai non ha nulla a che invidiare a quella strepitosa di mamma Michelle, arrivano puntuali ...

