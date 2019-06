Atletica | Meeting di Nembro 2019 | Folorunso sfiora il personale | Osakue vicina ai 60 metri

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) Questa sera è andato in scena il 23°Città di, ormai tradizionale kermesse dileggera in provincia di Bergamo. La migliore prestazione arriva da Ayomideche ha vinto i 400in 52.43, si tratta del suo secondo miglior tempo di sempre a 18 centesimi dal. Daisynon è invece riuscita ad andare oltre i 60, ha tirato il giavellotto a 58.74 e ha chiuso in seconda posizione alle spalle della brasiliana Andressa de Morais (62.88). Matteo Galvan ha fatto il proprio esordio stagionale correndo il giro di pista in 46.55, stesso tempo di Michele Tricca alle spalle del bosniaco Amel Tuka (46.15). Da annotare la bella prova di Marta Zenoni sui 3000(9:06.48, sesto crono di sempre per un’italiana under 23). Sui 100sfreccia il sudafricano Dlodlo Thando (10.17), Gabriele Chilà vince il salto in lungo con 7.76 battendo ...

