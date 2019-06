Atletica | Diamond League 2019 | parterre da urlo a Stanford Filippo Tortu sfida il mondo

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) Ladileggera riparte da(USA) dove domenica 30 giugno andrà in scena la settima tappa del massimo circuito itinerante. Il tradizionale Prefontaine Classic si è trasferito nell’impianto della celebre Università locale visto che lo Stadio di Eugene è in fase di rifacimento per i Mondiali 2021. L’Italia aspettache sarà impegnato in un 100 metri davvero da. Il velocista, reduce dal 10.15 di Ostrava e dal 10.10 di Oslo, cercherà di migliorarsi in una gara stellare dove vedremo all’opera il Campione delJustin Gastlin, il primatista stagionale Chris Coleman, il Campione d’Europa Hughes ma anche altri big come Rodgers, Burrell, Gillespie. Imperdibilesui 200 metri femminii con l’olimpionica Elaine Thompson, l’iridata dei 100 metri Tori Bowie, la Campionessa d’Europa Dina Asher-Smith ...

Romana40 : RT @atleticaitalia: #atletica Domenica al @nikepreclassic di #Stanford ???? 100 metri per il primatista italiano @FilippoTortu contro Coleman… - MazzareseSilvio : RT @OA_Sport: Atletica, Filippo Tortu non si ferma: 100 metri a Stanford in Diamond League! Sfida a Coleman, Gatlin e Hughes - nikepreclassic : RT @atleticaitalia: #atletica Domenica al @nikepreclassic di #Stanford ???? 100 metri per il primatista italiano @FilippoTortu contro Coleman… -