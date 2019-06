Astronomia | Luglio sarà un mese pieno di eventi imperdibili | 2 eclissi | 2 sciami

Astronomia : gli eventi che animeranno il Parco di Rocca di Papa nel mese di luglio : La scienza non va in vacanza al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa. Un mese ricco di eventi, all’insegna dell’emozione e del divertimento, si prospetta infatti per il pubblico di adulti e bambini. Conferenze, spettacoli nel planetario, osservazioni ai telescopi, proiezioni di filmati e passeggiate notturne saranno gli “ingredienti” degli appuntamenti dedicati alla scoperta del cielo, che nel mese di luglio si mostra in tutto il ...