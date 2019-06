As | La storia della foto di James Rodriguez e Mateus

Giulia svela gli inizi della sua storia con Andrea Iannone - lui replica : ‘Dì la verità’ : Giulia De Lellis e Andrea Iannone ormai sono una coppia a tutti gli effetti. I due giovani non si nascondono più. Anzi, al contrario, non passa un giorno che non si immortalano insieme sui social. Questa volta l’influencer ha spiegato ai suoi follower come è stata conquistata dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Attraverso un Instagram Story, Giulia ha riferito di aver conosciuto Andrea ad una cena dove erano presenti tante coppie. Dal racconto ...

La storia della famiglia angolana bloccata da sei mesi in un aeroporto coreano : Padre, madre e 4 figli si trovano a Incheon da dicembre dopo che l'ufficio immigrazione ha respinto la loro richiesta d'asilo

Il PSG rinnova con Nike : è il più ricco accordo della storia dei parigini : Nike e Paris Saint-Germain ancora insieme: è stato annunciato oggi il rinnovo della partnership fino al 2032, in quello che la società francese definisce “il più grande accordo di sponsorizzazione della storia del club”. Nike continuerà a vestire i team maschili e femminili del club e, continuando sul percofrso intrapreso la scorsa stagione con il […] L'articolo Il PSG rinnova con Nike: è il più ricco accordo della storia dei ...

Tour de France 2019 - tutte le maglie della Grande Boucle. La Maglia Gialla è la regina della Terra. Verde - bianca e a pois tra colori e storia : Il rapporto tra il Tour de France e le sue maglie è fatto di tradizione. Una storia che ormai dal 1975, anno dell’inserimento della Maglia bianca e quella a pois, si ripete ogni anno regalando emozioni forti a tutti gli appassionati. La lotta alla Maglia Gialla, da sempre simbolo del primato, infuocherà la corsa in tutti i suoi aspetti. Un colore distintivo, che tutti i corridori sognano di indossare sin da bambini e che i tifosi puntano a ...

Madonna : la storia della “Queens of Pop” su Rai5 : “Un bicchiere di talento in un mare di ambizione”. Così l’ha definita Mick Jagger. Può anche darsi che sia un banale sottoprodotto mediatico, eppure il personaggio di Madonna incarna ancora oggi segnali precisi della nostra epoca che milioni di adolescenti hanno emulato e continuano ad emulare. E’ lei la protagonista del nuovo episodio della serie in prima visione “The Queens of Pop”, in onda mercoledì 26 giugno alle 23.15 su Rai5.

storia della foto del padre e la figlia migranti annegati nel viaggio verso gli Usa : Alcuni migranti cercando di raggiungere gli Stati Uniti attraversando un fiume (foto: HERIKA MARTINEZ/AFP/Getty Images) L’opinione pubblica americana è sotto shock, e quella mondiale sta facendo i conti con un’immagine con cui è difficile fare i conti. In queste ore sta circolando sui social network e sui giornali del globo una foto molto simile a quella che anni fa ritraeva Alan Kurdi, il bambino siriano di origine curda morto per ...

Demi Lovato assicura che nel nuovo album dirà la sua versione della storia - anche se a qualcuno potrà non piacere : Demi sta per tornare The post Demi Lovato assicura che nel nuovo album dirà la sua versione della storia, anche se a qualcuno potrà non piacere appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato sta lavorando al nuovo album che racconta la sua “versione della storia” - ma non uscirà presto : Dopo la firma del contratto col nuovo manager Scooter Braun, Demi Lovato sta lavorando al nuovo album di inediti e annuncia che sarà un lavoro molto personale e onesto. Reduce dell'anno più difficile della sua vita, dopo essere finita in rianimazione per un'overdose ad un party la scorsa estate e aver affrontato una riabilitazione di 3 mesi, la popstar è tornata in studio per incidere il successore di Tell Me You Love Me, album del 2016 ...

Bimba con il Tetano - le condizioni restano “critiche”. I medici : “storia incredibile - i no vax giocano sulla pelle della gente” : “Il Tetano è una malattia molto pericolosa, che mette a rischio la vita e ci vorranno almeno tre o quattro settimane per il decorso. E’ il primo caso di Tetano che vedo nei bambini, e cosi’ molti medici come me“. Lo ha detto il direttore della Pediatria ad Indirizzo Critico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Paolo Biban, che ha in cura la bambina veronese di 10 anni non vaccinata che ha ...

GP Austria : un ripasso della storia : La primissima edizione del GP d’Austria di F1 si è corsa nel 1964 sullo Zeltweg Airfield: un tracciato realizzato nel 1959 su una pre-esistente area destinata a un campo di aviazione. Si voleva replicare la fortunata combinazione che aveva portato alla realizzazione dello storico circuito di Silverstone. Ma il Circus della F1 restò solo un […] L'articolo GP Austria: un ripasso della storia sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Giulia Salemi cerca di riprendersi dalla fine della storia con Monte : “Il mio uomo ideale deve…” : Giulia Salemi torna a parlare del suo attuale periodo, racconta la sua nuova vita e del suo prototipo di uomo Dopo una storia d’amore importante ci vuole tempo prima che si possa tornare ad amare di nuovo. E’ il caso di Giulia Salemiche dopo la storia con Francesco Monte ora vuole solo pensare a se stessa. L’ha confidato … Continue reading Giulia Salemi cerca di riprendersi dalla fine della storia con Monte: “Il mio uomo ideale ...

Il lato sbagliato della storia è troppo affollato : Se sei sicuro che la storia ti darà ragione, non hai bisogno di sforzarti di capire chi la pensa in modo diverso da te. Leggi

La prima auto solare della storia : La prima auto a energia solare a lunga percorrenza e prodotta in serie è stata appena presentata da Lightyear, nota azienda olandese specializzata in mobilità sostenibile, nel Theater Hangaar di Katwijk, nei Paesi Bassi. Si chiama Lightyear One e può viaggiare per 800 km grazie all’energia solare immagazzinata nelle batterie, senza doversi mai fermare a una presa di ricarica lungo il percorso. «Inizia una nuova era ...

Epidemia di Ebola in Congo : 1500 morti - “l’emergenza sanitaria più complessa della storia” : Secondo John Johnson, di Medici Senza Frontiere, l’Epidemia di Ebola in Repubblica democratica del Congo è “l’emergenza sanitaria più complessa della storia“. Il virus nel nord-est del Paese africano ha già causato 1500 morti su un totale di oltre 2100 contagi in 11 mesi. In termini di numeri l’Epidemia Congolese di Ebola è la 2ª più grave della storia, con un tasso di mortalità del 67%. La più grave Epidemia di ...