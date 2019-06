Arriva in Italia ‘Disney On Ice | Frozen | Il regno di ghiaccio’

ilfogliettone

(Di sabato 29 giugno 2019) Dopo il successo in tutto il mondo per la prima voltain"Disney On Ice:, Ildi ghiaccio", lo show sul ghiaccio tratto da uno dei film di animazione Disney più amati e premiati di tutti i tempi. Lo spettacolo, (presentato da Applauso in collaborazione con The Base), sarà a Roma al Palazzo dello Sport dal 16 al 19 gennaio 2020 e al Mediolanum Forum di Assago dal 23 al 26 gennaio. Sedici repliche per rivivere tutta la magia di una delle storie più emozionanti delDisney.Il film, vincitore di due premi Oscar e di un Golden Globe, sarà narrato dal vivo grazie a questa nuova produzione, che coglie alla perfezione le appassionanti dinamiche fra le due sorelle Anna ed Elsa. Anna è una ragazza dal cuore grande che intraprende un viaggio epico alla ricerca della sorella, decisa a rimanere nascosta finché non riuscirà a usare liberamente tutti i suoi poteri. ...

matteosalvinimi : L'Italia non si fa dettare le regole da una Ong pagata da chissà chi. Se la #SeaWatch avesse avuto a cuore la salut… - matteosalvinimi : Montanari? Finché questo triste snob di sinistra insulta me, amen. Ma quando arriva a infangare due grandi come Fal… - DantiNicola : Approvato l’accordo ????UE-#Mercosur! Grande risultato che arriva dopo 20 anni di negoziati, a cui ho lavorato in Par… -