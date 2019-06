Archeologa in Iraq “In Italia i problemi sembrano insormontabili | qui grande lotta per

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) Quando nel 2003 è stato saccheggiato il Museo di Baghdad, in, Licia ha fatto una promessa a se stessa: tornare il prima possibile e dare il suo piccolo contributo a quel Paese. “In effetti sono stata fortunata – ricorda –. Nel febbraio del 2012 ci siamo recati a Nassiriya per la prima campagna della Sapienza ad Abu Tbeirah. Le ultime truppe straniere avevano infatti lasciato il Paese agli inizi di dicembre e abbiamo finalmente ripreso le attività archeologiche”. Licia Romano è nata a Catania e ha 36 anni. Dal 2011, a soli 27 anni, è diventata responsabile della direzione sul campo della missione italo-irachena ad Abu Tbeirah, sito archeologico di massima importanza per il Paese. Con il suo team, Licia ha portato alla luce una città Sumerica e un porto del III millennio avanti Cristo, che consentirà di scrivere un nuovo capitolo della storia della Mesopotamia e della ...

