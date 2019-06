Angela Merkel è malata? In Germania è ' caccia alla cartella clinica'

Angela Merkel dopo il secondo malore : “Come arriva - poi passa” : Angela Merkel ha assicurato di sentirsi bene, dopo il secondo episodio di tremore che l’ha colta durante una cerimonia pubblica in presenza del presidente federale Frank-Walter Steinmeier a poche ore dalla partenza per il G20 di Osaka. “Sono sicura che come arriva, poi passa“, ha spiegato, rispondendo ai giornalisti che la interpellavano sulle sue condizioni di salute. La cancelliera ha precisato di “non aver nulla di ...

Malore Angela Merkel : ancora tremori - è la seconda volta in pochi giorni [VIDEO] : Malore per la cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha avuto un nuovo episodio di tremore, simile alla crisi che l’aveva colta durante la visita del neoeletto presidente ucraino Volodymyr Zelensky 9 giorni fa a Berlino. Questa volta è accaduto durante alla cerimonia di nomina del nuovo ministro della Giustizia federale tedesca, in presenza del capo dello stato Frank-Walter Steinmeier a Schloss Bellevue, residenza ufficiale del presidente ...

