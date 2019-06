Altre due navi pronte a sfidarci Salvini | Ong avvisate | mezze salvate

Sea Watch - Matteo Salvini punta il mirino : "Ci sono Altre due ong nel Mediterraneo - li avviso" : "Un atto di guerra". Matteo Salvini, durante la sua diretta su Facebook, chiarisce il suo punto di vista sulla Sea Watch. All'1.30 della notte tra venerdì e sabato la nave della Ong ha deciso di forzare i blocchi della Guardia di finanza, speronare una motovedetta e attraccare al molo di Lampedusa,

Spuntano Altre due vittime dei bulli di Manduria : Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Quello che abbiamo notato" è stata "una particolare insensibilità nei confronti dell'essere umano, non quello in generale ma dell'essere umano debole e vulnerabile". E' quanto ha detto il procuratore dei Minorenni del tribunale di Taranto, Pina Montanaro, a proposito dei

Terremoto Roma - Altre due lievi scosse dopo quella principale [DATI] : altre due lievi scosse di Terremoto hanno colpito nella notte l’area di Colonna e Zagarolo, a sud/est di Roma, dove ieri sera alle 22:43 s’è verificata una scossa di magnitudo 3.6 con un risentimento sismico del 5° grado che ha scatenato il panico della popolazione. Le scosse successive sono state fortunatamente soltanto due, molto lievi: entrambe di magnitudo 1.4, la prima alle 23:06 di ieri e la seconda all’1:23 di ...

Palpeggia un'agente : liberato. E aggredisce Altre due donne : Stefano Vladovich Finlandese di 28 anni, con problemi psichici, rilasciato da una pm: "Fatto di lieve entità". Poi il nuovo arresto Palpeggia una poliziotta, viene fermato per abusi sessuali. Il pm Valentina Salvi, però, lo scarcera. Secondo il magistrato un fatto «tenue», di lieve entità. L'uomo, un finlandese di 28 anni, Darku Koku Asare Lauri, viene fermato altre due volte in meno di 24 ore. La prima con un coltello in mano, ...

Altre due petroliere in fiamme nel Golfo. Come minacciato dall’Iran : Roma. Dopo la firma dell’accordo sul nucleare nel luglio 2015 e quindi nella fase terminale dell’Amministrazione Obama, l’Iran cominciò a fare manovre di disturbo molto aggressive contro le unità della marina americana nel Golfo persico. Gli iraniani sfioravano le grandi navi avversarie con imbarcaz

Mondiale femminile - i doodle di oggi : si giocano Altre due partite [FOTO] : 1/5 ...

Barbara d’Urso promossa : Live si allunga di Altre due puntate : Live Non è la d’Urso: in arrivo due puntate extra In queste ultime settimane, inutile negarlo, Live di Barbara d’Urso ha ottenuto ascolti davvero impensabili al suo debutto anche grazie al caso ‘Pamela Prati’. Ascolti che evidentemente hanno soddisfatto molto i dirigenti Mediaset, i quali, come riportato poco fa dal blog DavideMaggio.it, hanno deciso di allungare Live Non è la d’Urso di ben altre 2 puntate. In ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Accordo Juventus-Chiesa - il colpo del Real Madrid - l’Udinese suona due acuti - tutte le Altre trattative di giornata : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Accordo CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’Accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura ...

Volley - Sottile rinnova per Altre due stagioni : in campo fino a 42 anni : In questi giorni frenetici di Volley mercato, durante i quali le notizie da prima pagina spesso sono quelle che riguardano gli acquisti dei top team che puntano alla conquista dello scudetto 2019/2020, ci sembra doveroso segnalare questa decisione di mercato effettuata da una realtà storica di Superlega come la Top Volley Latina. Società che, andando decisamente controtendenza rispetto alle "regole di mercato", ha deciso di confermare il suo ...

Vodafone rimodula Altre due offerte - che costeranno 1 - 98 euro in più dal 27 giugno : Ecco le quattro offerte coinvolte dalla nuove rimodulazioni Vodafone che costeranno 1,98 euro in più al mese! L'articolo Vodafone rimodula altre due offerte, che costeranno 1,98 euro in più dal 27 giugno proviene da TuttoAndroid.

Il ban Huawei miete Altre due vittime : Mate X e P30 rimossi dal sito Android : Nonostante i primi possibili segnali di schiarita, Google continua a prendere le distanza da Huawei e rimuove due smartphone dal sito Android. L'articolo Il ban Huawei miete altre due vittime: Mate X e P30 rimossi dal sito Android proviene da TuttoAndroid.

L’assistenza nascosta e il lavoro a rischio per i malati di tumore : le Altre due facce della malattia : I malati di cancro in Italia sono circa 3.300.000, di cui quasi 700 mila in trattamento. Per loro il Ssn spende circa il 14% della spesa sanitaria complessiva, una quota pari a circa 16 miliardi di euro (dato stimato per il 2018) che comprende tutta la filiera dei servizi sanitari attraversati dal paziente oncologico (di prevenzione, diagnostici, specialistici, ospedalieri e chirurgici, farmaceutici, radioterapici, domiciliari e residenziali). ...

De Rossi-Boca Juniors - ipotesi concreta : ecco le Altre due possibilità! : DE ROSSI BOCA Juniors- Una conferenza stampa d’addio con occhi lucidi e tanti ricordi. Daniele De Rossi lascia la Roma dopo 18 anni. Un addio concordato con il club capitolino, ma non accettato totalmente dal diretto interessato. De Rossi ha ammesso: “Io avrei voluto continuare a giocare, loro non hanno voluto“. Nessun astio, ma chiaramente […] L'articolo De Rossi-Boca Juniors, ipotesi concreta: ecco le altre due ...

Upfront 2019 : Freeform rilascia il trailer del remake di Party of Five e di Altre due novità : Upfront 2019: Freeform ha rilasciato i trailer di tre nuove serie tv: il remake di Party of Five (Cinque in Famiglia), Motherland: Fort Salem e Everthing’s Gonna Be Okay (Video) Prima degli Upfronts Disney, che si terranno in nottata a New York, Freeform ha rilasciato i trailer delle nuove serie originali che debutteranno nella stagione televisiva 2019/20. Si tratta di tre nuove serie tv: il remake di Party of Five, Motherland: Fort Salem ...