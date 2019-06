Al G20 tregua tra Usa e Cina sui dazi Trump apre a Huawei

huffingtonpost

(Di sabato 29 giugno 2019) Un accordo per unasuie sulla guerra commerciale, con tanto di apertura ada parte degli Usa. E’ il contenuto dell’accordo stilato a Osaka da Donalde Xi Jinping, per rilanciare i negoziati sul commercio Usa e. Accordo in virtù del quale, “almeno per il momento”, non ci saranno tariffe aggiuntive da parte degli Stati Uniti alle esportazioni cinesi. La decisione è giunta al termine dei colloqui a margine del vertice del G20 di Osaka, in Giappone, che hanno visto faccia a faccia per oltre un’ora il presidente Usa e quello cinese.Quello con Xi è stato un incontro “eccellente”, ha dettoal termine, e le relazioni tra Washington e Pechino sono “tornate in carreggiata”. Un ottimismo più cauto quello del presidente cinese, Xi Jinping, che in apertura dei colloqui, aveva ...

