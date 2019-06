Al G20 Conte e Tria sbloccano il tavolo dell’intesa con la Ue

Conte e Tria ottimisti dopo il G20 : "Procedura Ue va evitata" : I volti sono molto più distesi rispetto alla settimana scorsa. Il percorso per evitare la procedura di infrazione europea per debito c’è, bisogna percorrere l’ultimo miglio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il ministro dell’Economia Giovanni Tria sono stati impegnati in serrati negoziati con gli esponenti della Commissione Ue, in occasione del G20, per ricomporre con l’Europa.“Sono ...

Procedura - Conte tratta con i leader Ue al G20 : vede Merkel e Juncker. “Confido di evitarla. Nessun rinvio a ottobre” : Brevi colloqui, prima con la cancelliera tedesca Angela Merkel, poi con il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker. Il premier Giuseppe Conte in Giappone per il G20 di Osaka prosegue la sua negoziazione per evitare all’Italia la Procedura d’infrazione per debito eccessivo. L’argomento è stato trattato anche nei vari bilaterali durante il pre-summit dei leader europei nella mattinata ...

Sea Watch - altri due naufraghi portati a terra per urgenza medica. Conte incontra il premier dei Paesi Bassi al G20 di Osaka : Quindicesimo giorno in mare per la Sea Watch che da ormai 48 ore si trova di fronte al porto di Lampedusa, dopo la decisione del capitano della nave, Carola Rackete, di non rispettare l’ordine del governo italiano ed entrare così nelle acque territoriali italiane. Nella notte, secondo quanto riferito dalla ong, altre due persone sono state fatte scendere dall’imbarcazione e portate a terra dalla Guardia Costiera: si tratta di un uomo ...

Sea Watch - 2 sbarchi per urgenza medica. Colloquio Conte-Rutte al G20 : Sea Watch, 2 sbarchi per urgenza medica. Colloquio Conte-Rutte al G20 La nave resta davanti a Lampedusa, con 40 persone a bordo. Un migrante è stato fatto scendere per le sue precarie condizioni di salute, con lui anche il figlio minorenne. Il premier dal Giappone: "Su immigrazione serve approccio ...

