Agricoltori in crisi | domani regaleranno 6 000kg di albicocche | “meglio aiutare gli

(Di sabato 29 giugno 2019) Seimila chili die pesche saranno donatia turisti e cittadini per denunciare le speculazioni sulla pelle dei contadini. Meglio regalare la frutta che vederla marcire. Con questo spirito glidi Coldiretti della Campania preparano la protesta che si terra’domenica 30 giugno 2019, a partire dalle ore 8, in tre porti: Sorrento, Pozzuoli e Salerno. Tuto nasce dal crollo al di sotto dei costi di produzione della frutta di stagione, in particolare pesche, nettarine e. Da una parte c’e’ un’eccedenza di produzione in tutto il bacino del Mediterraneo, che sta portando sul mercato quantita’ enormi anche da Spagna e Grecia. Dall’altra parte si assiste, nonostante i prezzi bassi, ad un calo della domanda per questi frutti. Il risultato e’ un prezzo riconosciuto in campo per leal produttore ...

