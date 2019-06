liberoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - "Ladell’aeroporto diè un obiettivo per il qualedobbiamo: enti locali, Regione, governo nazionale e Unione europea. Ho voluto invitare i rappresentati del territorio, cioè i parlamentari europei, nazionali e regionali, oltre che il Comit

TV7Benevento : Aeroporti: Musumeci, 'lavorare tutti insieme per salvezza Trapani Birgi' (2)... - TV7Benevento : Aeroporti: Musumeci, 'lavorare tutti insieme per salvezza Trapani Birgi'... - Regione_Sicilia : Si è riunito oggi il Comitato tecnico-istituzionale, istituto dal presidente Nello @Musumeci_Staff, per definire le… -