Aeronautica Militare | trasporto aereo urgente per neonato in imminente pericolo di vita

Avviso di fenomeni intensi dall'Aeronautica Militare : L'Aeronautica Militare ha emesso un Avviso di fenomeni intensi su parte dell'Italia. Piogge e temporali anche di forte intensità interesseranno fino a questa sera le regioni centro-settentrionali....

Meteo Luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : tendenza al bel tempo : Nel giorno del Solstizio d’Estate, al Sud sta esplodendo una forte ondata di caldo che a metà della prossima settimana si estenderà anche alle regioni settentrionali, dove potrà stabilire nuovi record di temperatura e portare valori di +35-36°C su tutto il Nord. Nel frattempo, però, le regioni settentrionali faranno ancora i conti con fenomeni di maltempo per tutto il weekend. Le prossime settimane saranno caratterizzate prevalentemente ...

Aeronautica Militare : due trasporti sanitari d’urgenza in poche ore - tra cui un neonato in pericolo di vita : L’Aeronautica Militare ha effettuato due trasporti sanitari d’urgenza tra il 18 ed il 19 giugno. Il primo volo si è concluso ieri intorno alle 18:00 ed ha consentito il trasporto urgente da Cagliari a Ciampino di un neonato di pochi giorni, per il quale si è reso necessario un intervento specialistico presso l’Ospedale pediatrico ”Bambino Gesù” di Roma. La richiesta, come previsto dalle procedure di urgenza per questo tipo di trasporti, è ...

“Pilota per un giorno” : Aeronautica Militare e Wefly! Team insieme contro ogni barriera : Sabato 22 giugno, dalle 9.30 alle 17.30, l’Aeroporto Militare di Guidonia (Roma) sarà teatro dell’evento “Pilota per un giorno” in cui l’Aeronautica Militare e il Wefly! Team, l’unica pattuglia aerea al mondo in cui due dei tre piloti sono “disabili”, saranno per la prima volta insieme per un grande evento di volo dedicato al superamento delle barriere. Durante la giornata le persone diversamente abili, tra i quali alcuni ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : temperature sopra la media fino a fine Giugno in tutta Italia : Dopo una prima metà di Giugno rovente al Centro-Sud e il forte maltempo al Nord della settimana in corso, le temperature resteranno al di sopra della media in tutto il Paese fino alla fine del mese. Dall’ultima settimana di Giugno, poi, il regime pluviometrico si riporterà all’interno del range del periodo in tutta Italia. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 17 Giugno al 17 luglio. 17 – 23 Giugno ...

Meteorologia - l’Aeronautica Militare presenta P-IN-SEVIRI : il nuovo prodotto per la stima delle precipitazioni istantanee : Dal mese di giugno, le informazioni elaborate dal Centro Operativo per la Meteorologia di Pratica di Mare (COMET) sulla stima della precipitazione istantanea osservata da satellite sono utilizzate dall’European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT). I dati prodotti con sistemi di post-elaborazione dell’Aeronautica Militare sono visualizzabili sul portale Eumetview e sul sito web http://hsaf.meteoam.it/ ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : al Centro-Sud resisteranno caldo e bel tempo nella prossima settimana - poi torna la pioggia : È arrivata la prima forte ondata di caldo della stagione sull’Italia con valori che in questo weekend supereranno anche i +40°C al Sud. Oggi, alle 9:30, abbiamo già +33°C a Foggia, Stignano, Bova, +32°C a Palermo, Catania, Bari, Reggio Calabria e Cosenza, per citare alcuni dei valori più alti. Temperature che sono destinate ad aumentare in tutto il fine settimana al Centro-Sud mentre al Nord, invece, ci saranno temporali in intensificazione. ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo residuo al Centro-Sud a inizio settimana - poi prevalenza di bel tempo sull’Italia : Mentre il Centro-Sud si prepara a vivere un weekend di forti temporali, lo sguardo va già alla prossima settimana. Con l’inizio oggi, 1 giugno, dell’estate Meteorologica, al Nord tornano bel tempo e temperature in aumento, ma la stessa cosa non vale per le regioni centro-meridionali. All’inizio della prossima settimana persisterà ancora un residuo maltempo, che occasionalmente interesserà anche le regioni settentrionali. Ecco allora i dettagli ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare per il weekend : temporali al Centro-Sud - bel tempo e aumento temperature al Nord : Con l’inizio dell’estate Meteorologica, caldo e bel tempo arriveranno solo al Nord in Italia. Infatti, mentre le regioni settentrionali si godranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso insieme ad aumento delle temperature, il Centro-Sud resterà ancora colpito dalla “maledizione del maltempo del weekend”. Nessun fine settimana del mese di maggio, infatti, è stato risparmiato da condizioni avverse e ora anche il primo weekend di giugno si ...

Aeronautica Militare : volo sanitario urgente da Crotone a Roma per uomo in pericolo di vita : Un uomo di 66 anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia è stato trasportato d’urgenza nel pomeriggio di oggi da Crotone a Ciampino a bordo di un aereo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare per il successivo ricovero al Policlinico “Umberto I” di Roma. Il Falcon 900, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene in prontezza ogni giorno e a qualunque ora per i trasporti sanitari urgenti, è ...

Meteo Giugno - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : breve ritorno di anticiclone e caldo - poi ancora maltempo : L’arrivo dell’estate Meteorologica dividerà l’Italia in due: si attende, infatti, un weekend di maltempo al Centro-Sud, mentre il Nord si godrà sole e gran caldo. Dopo un mese di maggio anomalo dai tratti tipicamente invernali sul nostro Paese, la voglia di estate, soprattutto per gli amanti del caldo, è incontenibile. Dopo un primo weekend di Giugno di maltempo, la prima settimana del mese sarà finalmente caratterizzata dal ritorno di ...

Aeronautica Militare : soccorsa donna a bordo di una nave da crociera in Sardegna [GALLERY] : Nella mattinata di oggi, giovedì 30 maggio, un elicottero HH-212 dell’80° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Decimomannu (Cagliari) è intervenuto per prestare soccorso ad una donna statunitense colta da grave malore sulla nave da crociera MSC Bellissima. L’intervento dell’aeromobile Militare, decollato intorno alle 9:00 dalla base sarda, si è reso necessario per permettere alla paziente, una donna di 55 anni in imminente pericolo di ...

Velivolo civile diretto a Milano perde i contatti radar : intercettato dall’Aeronautica Militare : Un caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si è alzato rapidamente in volo nel pomeriggio di oggi dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un Velivolo civile privato CA25 decollato da Ibiza e diretto a Milano Linate, che durante il sorvolo dello spazio aereo nazionale aveva perso il contatto radio con gli operatori addetti al ...

