ADL | “Manolas e Rodriguez? Dipende dal gioco di Ancelotti | nel calcio non ci sono regole

forzazzurri

(Di sabato 29 giugno 2019) L’Intervista di Aurelio De Laurentiis Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato sul vari temi che riguardano il Napoli: “Sto mangiando il cosiddetto cuore di bue. Il pomodoro di Sorrento è eccellente: peccato che tutto ciò che è eccellenza, diventa proprietà comune e quindi qualche volta sanno e qualche volta no”. Sulla nuova maglia “Nuova maglia per la prossima stagione? Insieme a mio figlio Luigi e Edo abbiamo pensato di ideare maglie innovative, abbiamo inventato una serie di cose che hanno fatto nascere un following nel campo della moda. Quando inventi delle cose innovative, non trovi sempre gente pronta ad abbracciarlo. Il nuovo spaventa sempre, questa volta i nostri tifosi sievoluti e il web ...

MatteoPedrosi : #Manolas sempre più vicino al #Napoli, #Diawara verso la #Roma. E con l’uscita del centrocampista guineano, c’è il… - BombeDiVlad : Napoli, Adl: “James e Manolas? Giochiamo su più tavoli, dico grazie ad Albiol” - MattiaGallo17 : RT @BombeDiVlad: ?????? Aurelio #DeLaurentiis: 'Ringrazio #Albiol per quello che ha fatto a #Napoli. #James e #Manolas? Giochiamo su più tavo… -