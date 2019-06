Accordo Xi-Trump per riavvio dei negoziati commerciali «Sospesi nuovi dazi Usa»

Raggiunto Accordo Ue-Mercosur - segnale al protezionismo di Trump. Ma l’Italia si oppone : L'Unione europea e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) hanno Raggiunto un accordo commerciale dopo 20 anni di trattative. Per i quattro paesi dell'America Latina si tratta del primo trattato bilaterale e l'accordo - favorito dalla volonta' delle parti di dare anche cosi' una risposta al protezionismo di Donald Trump - e' arrivato dopo una settimana di intensi negoziati a Bruxelles a tutti i livelli, tecnici e politici. ...

G20 di Osaka - Trump alla Cina : “Mai detto stop a dazi”. E avverte l’Iran : “Se avremo un Accordo bene - altrimenti sentirete” : Una mano tesa verso Putin, un monito contro Cina e Iran, tanti complimenti alla Merkel. È questa la linea scelta dal presidente statunitense Donald Trump nel corso del G20 di Osaka. Con Vladimir Putin, assicura, “abbiamo un rapporto molto, molto buono”. E il presidente russo, dal canto suo, assicura: “Non posso che essere d’accordo con lui. I nostri team stanno lavorando insieme”. I due leader si sono visti per la prima ...

Via il bando Huawei o niente Accordo - le condizioni di Pechino a Trump : La Cina è pronta a mettere la questione Huawei sul tavolo del negoziato commerciale con gli Stati Uniti. A un mese dal bando che di fatto impedisce alle aziende...

Annuncia “pesanti” sanzioni e propone anche un nuovo Accordo su nucleare - la strategia di Trump per l’Iran : Da abile negoziatore, il presidente Usa, Donald Trump, affila le armi e Annuncia nuove "pesanti" sanzioni all'Iran, non esclude l'azione militare, ma allo stesso tempo propone un nuovo accordo sul programma nucleare e 'adatta' alla Repubblica degli Ayatollah uno dei suoi celebri slogan, coniando "Let's make Iran great again". Scatteranno tra 24 ore, lunedi', le nuove "pesanti" sanzioni "che impediranno all'Iran di ottenere armi nucleari", ha ...

Trump a Iran : facciamo un nuovo Accordo : 17.45 L'azione militare contro l'Iran è "ancora un'ipotesi sul tavolo". Così il presidente degli Stati Uniti, Trump, che annuncia anche lo studio di nuove sanzioni "che impedIranno all'Iran di ottenere armi nucleari".Se rinunceranno ad avere l'arma nucleare,siamo pronti a fare "un nuovo accordo",l'appello. "Qualsiasi attacco all'Iran sarebbe come sparare su una polveriera che brucerà gli Stati Uniti e i suoi alleati",ha minacciato il portavoce ...

L’Iran sfida Trump - abbandoneremo Accordo. Usa - arricchimento uranio è “ricatto nucleare” : Tra dieci giorni, il 27 giugno prossimo, l'Iran superera' il limite imposto dall'accordo sul nucleare per l'arricchimento dell'uranio, fissato a 300 chilogrammi. La minaccia di Teheran e' l'ennesimo segnale che l'Iran abbandonera' l'accordo a meno che gli altri firmatari non l'aiutino a eludere le sanzioni economiche statunitensi imposte dal presidente Trump e che hanno messo in ginocchio l'economia del Paese. Il presidente americano, Donald ...

Accordo Usa-Messico : Trump sospende i dazi/ Guardia nazionale lungo il confine : Accordo nella notte fra gli Usa e il Messico: niente dazi da parte di Donald Trump. I messicani schierano la Guardia nazionale sul confine

Commercio - perché l’Accordo Usa-Uk conviene soltanto a Trump : Praticamente impossibile da realizzare se non in caso di uscita del Regno Unito dal mercato unico della Ue, un trattato di libero scambio tra Londra e Washington genererebbe vantaggi inferiori ai costi della hard Brexit...

Trump incontra May : «Pronti ad Accordo post Brexit». Il sindaco Khan : «È il volto dell'ultradestra» : Dopo la Regina Elisabetta, Donald Trump in visita a Londra si è recato a Downing Street per incontrare Theresa May. E ha invitato la premier a non lasciare il suo incarico a Downing Street,...

Londra - Trump esulta : "Dopo la Brexit - un Accordo commerciale fenomenale" - ma in piazza esplode la protesta : Sadiq Khan rilancia le sue critiche all'uomo più potente del mondo: "La verità - dice - è che, quando si guarda in giro per il mondo, ci sono molti leader le cui visioni trovo ripugnanti - in Ungheria, in Italia, in Francia e nel Regno Unito - e il poster boy a cui guardano è lui".