Accoltella a morte la sorella gemella | “Sono innamorata del suo fidanzato”

(Di sabato 29 giugno 2019) Pochi istanti prima di morire, Anna Ramirez, 27 anni, con un filo di voce è riuscita a dire il nome di chi l’avevata a: suaAmanda. In tribunale, Amanda Ramirez ha ammesso le proprie colpe, raccontando l’accaduto: lei e Anna stavano litigando furiosamente nel cortile condominiale della loro abitazione di Camden, in New Jersey, e quando si è trovata per le mani un coltello da cucina, lo ha piantato nel petto della. Portata in ospedale d’urgenza, la giovane è morta meno di un’ora dopo. Secondo quanto riferito, la polizia ha ricevuto una telefonata che riportava una donna svenuta in un appartamento di Camden, nel New Jersey. Dopo che Anna è stata colpita, è stata portata in ospedale ma è morta purtroppo meno di un’ora dopo, riferisce News.com.au.Un gofundme istituito per raccogliere fondi per le spese funebri ...

