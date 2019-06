Aaron Schock | il politico dalle idee omofobe sorpreso nel locale gay | «Metteva banconote

attualitavip.myblog

(Di sabato 29 giugno 2019) Notoin unper gay. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che, ex rappresentante del 18° distretto congressuale dell’Illinois alla Camera, repubblicano e conservatore convinto, non ha mai nascosto le sue. In passatosi era opposto ai matrimoni gay, ha manifestato il suo dissenso contro le coppie omosessuali in diverse situazioni, anche se a lungo c’è stato chi insinuava che fosse un “gay represso”. Alcune immagini lo hanno immortalato in ungay della zona rossa di Città del Messico, forse il parlamentare credeva di essere a riparo da occhi indiscreti, ma così non è stato ed è scoppiato uno scandalo. Alcuni testimoni presenti nelhanno confermato cheabbia trascorso gran parte della serata a guardare un ballerino di origini cubane, che avrebbe anche avvicinato mettendogli poi delle ...

Am_Barbara : RT @radio_zek: Lui è Aaron Schock, noto politico USA, repubblicano, conservatore e da sempre contro i diritti delle persone #LGBT. Qui è st… - rivellandrea : RT @radio_zek: Lui è Aaron Schock, noto politico USA, repubblicano, conservatore e da sempre contro i diritti delle persone #LGBT. Qui è st… - JohnnyUtah_77 : RT @radio_zek: Lui è Aaron Schock, noto politico USA, repubblicano, conservatore e da sempre contro i diritti delle persone #LGBT. Qui è st… -