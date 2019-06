ilfogliettone

(Di sabato 29 giugno 2019) "Abbiamo speso piu' soldi per tasse, burocrazia e avvocati che per la consistente ristrutturazione del locale stesso". L'pugliese Gianfranco Mazzoccoli commenta cosi' in una nota la riapertura dopo 11di "lungaggini burocratiche e conseguente inattivita'" del ristorante Dentromare, che si affaccia direttamente sulla spiaggia di Specchiolla, in provincia di Brindisi. Una storica pescheria con cucina che ha lavorato dalla meta' degli'70 fino al 2008, quando e' stato rilevato dalla Sommita' Group."Quella del ristorante Dentromare - racconta Mazzoccoli dopo l'inaugurazione - e' una storia di burocrazia che avrebbe scoraggiato qualsiasiche, arrivando in Puglia, avesse voluto investire in questa meravigliosa terra. Leggiamo cifre sulle previsioni che parlano di un calo del 15% delle presenze di turisti nella regione, di carenza delle strutture ...

riccardomagi : Siamo appena giunti a bordo della @SeaWatchItaly per verificare le condizioni dei migranti ormai in mare da 14 gior… - riccardomagi : Sulla @SeaWatchItaly, ferma da ieri pomeriggio in acque italiane, ci sono anche 3 minori. Il più piccolo ha solo 11… - ilfogliettone : '11 anni per riaprire il mio ristorante', imprenditore denuncia - -