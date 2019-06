WTA Eastbourne – Kerber prima finalista | la tedesca avanza senza scendere in campo

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : Kerber elimina Halep - che semifinale Bertens-Pliskova! : Grandi sfide nel quarti di finale del torneo WTA Premier di Eastbourne: sull’erba inglese la tedesca Angelique Kerber, numero 4, elimina la sesta testa di serie, la romena Simona Halep, con lo score di 6-4 6-3 e domani in semifinale affronterà la tunisina Ons Jabeur, che supera in rimonta in tre partite la transalpina Alize Cornet con il punteggio di 1-6 7-5 6-3. Di grande fascino la semifinale della parte bassa del tabellone: la ceca ...

WTA Eastbourne – Pliskova chiude il cerchio delle semifinaliste : Alexandrova ko in due set : Pliskova ultima semifinalista del torneo WTA di Eastbourne: Alexandrova ko in due set Vittoria in scioltezza per Karolina Pliskova ai quarti di finale del torneo WTA di Eastbourne. La tennista ceca ha trionfato in due set, in appena 54 minuti di gioco contro la russa Alexandrova. La numero 3 del Ranking WTA, grazie al successo col punteggio di 2-6, 0-6, vola dunque in semifinale, dove sfiderà Bertens.L'articolo WTA Eastbourne – ...

WTA Eastbourne – Kiki Bertens vince il big match dei quarti di finale : Sabalenka ko al terzo set : Kiki Bertens trionfa nei quarti di finale del WTA di Eastbourne: la tennista olandese supera Aryna Sabalenka al terzo set Dopo 2 ore e 6 minuti distribuite su 3 set, Kiki Bertens stacca il pass per la semifinale del WTA di Eastbourne. La tennista olandese, numero 4 del ranking mondiale femminile, si è imposta su Aryna Sabalenka, numero 10 WTA, con il punteggio di 4-6 / 6-3 / 4-6.L'articolo WTA Eastbourne – Kiki Bertens vince il big ...

WTA Eastbourne – Kerber sorride : la tedesca vola in semifinale - Halep ko in due set : Angie Kerber manda al tappeto Simona Halep: la tedesca è la seconda semifinalista del torneo WTA di Eastbourne Angie Kerber è la seconda semifinalista del torneo WTA di Eastbourne: la tedesca numero 5 del ranking mondiale femminile ha mandato al tappeto in due set la rivale Simona Halep. La tennista romena, numero 7 della classifica WTA nulla ha potuto contro la sua avversaria, che ha trionfato dopo un’ora e 13 minuti di gioco col ...

WTA Eastbourne – Niente da fare per Caroline Wozniacki - la Sabalenka vince in rimonta e vola ai quarti : La tennista bielorussa si impone in tre set e stacca il pass per i quarti di finale del torneo di Eastbourne, dove affronterà Kiki Bertens Aryna Sabalenka stacca il pass per i quarti di finale del torneo WTA di Eastbourne, la tennista bielorussa si impone in tre set su Caroline Wozniacki con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Un match davvero bellissimo, iniziato alla grande dalla danese, prima di ...

WTA Eastbourne – Kiki Bertens vola ai quarti : nessun problema contro Anna-Lena Friedsam : Kiki Bertens accede ai quarti di finale del WTA di Eastbourne: la tennista olandese si sbarazza in due set della tedesca Anna-Lena Friedsam Servono 1 ora e 25 minuti a Kiki Bertens per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale del WTA di Eastbourne. La tennista olandese, 4° forza del ranking mondiale femminile e 3ª testa di serie del torneo britannico, supera in 2 set la tedesca Anna-Lena Friedsman con il punteggio di 3-6 / ...

WTA Eastbourne – Halep rischia ma vola ai quarti - Ostapenko si ritira : Simona Halep vola ai quarti di finale del torneo WTA di Eastbourne, Ostapenko costretta al ritiro nel match contro Alexandrova Ottimo successo di Simona Halep questo pomeriggio nella sfida contro Hercog agli ottavi di finale del torneo WTA di Eastbourne: la numero 7 del ranking femminile ha trionfato dopo un’ora e 50 minuti di gioco, al terzo set. Nella seconda frazione di gioco Halep si è fatta rimontare, ma nell’ultimo set è ...

WTA Eastbourne – Kerber e Pliskova ai quarti : Peterson e Mertens ko in due set : Pliskova e Kerber ok ad Eastbourne: staccato il pass per i quarti di finale Prosegue con facilità il percorso di Kerber e Pliskova al torneo WTA di Eastbourne. Entrambe le tennista hanno staccato oggi pomeriggio il pass per i quarti di finale. Alla numero 5 tedesca è bastata un’ora e 19 minuti di gioco per mandare al tappeto la sua avversaria, la svedese Peterson. Il match è terminato col punteggio di 7-6, 6-0 e adesso Jerber attende ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : Halep e Kerber agli ottavi - Ostapenko elimina Stephens : Giornata intensa al torneo WTA di Eastbourne. Sono scese in campo numerose teste di serie e tra queste anche Simona Halep, che si è qualificata facilmente per gli ottavi di finale dopo aver sconfitto la rappresentante di Taipei Cinese, Su-Wei Hsieh con il punteggio di 6-2 6-0 dopo soli cinquantacinque minuti di gioco. Ottima vittoria anche per la tedesca Angelique Kerber, che ha superato con un doppio 6-4 l’australiana Samantha Stosur. Tra ...

WTA Eastbourne – Wozniacki vola agli ottavi : Petkovic ko in due set : Wozniacki trionfa in scioltezza al secondo turno del torneo WTA di Eastbourne: la danese manda al tappeto Petkovic in due set Il matrimonio ha fatto bene a Caroline Wozniacki: la tennista danese ha trionfato oggi pomeriggio al secondo turno del torneo WTA di Eastbourne. Un successo in scioltezza per la numero 14 del ranking mondiale femminile, che ha battuto in due set la sua avversaria Petkovic, dopo un’ora e 29 minuti di gioco con ...

WTA Eastbourne – Sloane Stephens si ferma sul più bello - la Ostapenko la ribalta in tre set : L’americana parte benissimo ma poi si perde strada facendo, permettendo alla Ostapenko di imporsi in tre set con il punteggio di 1-6, 6-0, 6-3 Jelena Ostapenko supera il secondo turno del torneo WTA di Eastbourne, vincendo una partita pazza contro Sloane Stephens. La lettone si impone grazie ad una rimonta da urlo, impronosticabile al termine del primo set. In avvio infatti l’americana prende in mano le redini del gioco, ...

WTA Eastbourne - Simona Halep distrugge Su-wei Hsieh : la rumena vola agli ottavi senza faticare : La numero 7 del mondo asfalta senza problemi la propria avversaria, battendola in due set con il punteggio di 6-2, 6-0 Simona Halep avanza agli ottavi di finale del torneo WTA di Eastbourne, la tennista rumena distrugge in due set la tennista di Taipei Su-wei Hsieh con il punteggio di 6-2, 6-0 al termine di un match senza storia durato poco meno di un’ora. Dopo un primo set gestito con tranquillità, la numero 7 del ranking aumenta ...

WTA Eastbourne – Angelique Kerber senza patemi contro Samantha Stosur - la tedesca approda agli ottavi : La tennista tedesca non lascia scampo alla propria avversaria, superandola agilmente con il punteggio di 6-4, 6-4 Angelique Kerber approda agilmente agli ottavi di finale del torneo WTA di Eastbourne, la tennista tedesca non lascia scampo a Samantha Stosur asfaltandola con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Tutto semplice per la numero 5 del ranking, che avanza così senza patemi al prossimo turno del ...

WTA Eastbourne – Sabalenka asfalta la slovena Zidansek - successo in due set per la bielorussa : La tennista numero 10 del ranking WTA stacca il pass per gli ottavi di Eastbourne, battendo in due set la slovena Zidansek Tutto facile per Aryna Sabalenka nel secondo turno del torneo WTA di Eastbourne, la tennista bielorussa si impone in scioltezza sulla slovena Zidansek, battendola in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. Match a senso unico a favore della numero 10 del ranking, che stacca così il pass per gli ottavi di finale dopo ...