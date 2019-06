Vulpis Sporteconomy | Il Decreto Crescita continua a favorire i club ricchi | ossia la

ilnapolista

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ilsta per diventare legge e questo porterà benefici in sede di mercato al Napoli, in qualità di azienda del Sud Italia. Marcel, direttore di, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per spiegare alcuni punti delappena approvato e che dovrebbeil Napoli per l’acquisto di James Rodriguez: “E’ un intervento legislativo che nasce anche per dare la possibilità aidi competere a livello elevato, individuando dei calciatori di spessore. Mi sembra un provvedimento un po’ tardivo. Se partiamo dalla ‘Legge Beckham’, applicata qualche anno fa in Spagna, capiamo che è molto simile a questo. Anche in quel caso c’era una fiscalità di vantaggio, che non riguardava solo i calciatori, ma anche attori. Per diversi anni in Spagna, usufruendo di questa fiscalità e ...

