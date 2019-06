Vodafone potrebbe ridurre la velocità della propria GigaNetwork 4 5G

Da Huawei Y6 2019 a Samsung Galaxy A20 : Vodafone potrebbe offrire delle offerte speciali : Secondo alcune indiscrezioni, Vodafone potrebbe proporre ad alcuni clienti l’acquisto di smartphone di fascia bassa con sconti abbastanza interessanti. L’iniziativa dovrebbe iniziare il primo giugno e propagarsi fino al 30 dello stesso mese. I prodotti dovrebbero essere acquistabili in un’unica soluzione e non, come invece ci capita di vedere spesso nelle promozioni degli operatori, a […] L'articolo Da Huawei Y6 2019 a ...

Le rimodulazioni di Vodafone potrebbero costarci fino a 4 euro in più al mese : Brutte sorprese per i clienti Vodafone, che si vedranno presto costretti a pagare alcune rimodulazioni di un certo peso: da un minimo di 1,98 euro fino a 4 euro in più per chi non ricarica il credito entro le 24 ore dalla scadenza della mensilità. L'articolo Le rimodulazioni di Vodafone potrebbero costarci fino a 4 euro in più al mese proviene da TuttoAndroid.