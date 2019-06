Vivere 120 anni | guarire dal diabete con integratori | “Pericoloso fenomeno anti-scienza

Esiste davvero una dieta che consente di Vivere fino a 120 anni? Gli esperti fanno chiarezza : Esistono diete che permettono di vivere fino a 120 anni? Sui giornali e soprattutto in alcune trasmissioni televisive si è parlato molto di una dieta ormai popolare che si inserisce nell’ampio filone delle diete a basso consumo di carboidrati, identificati come causa di molte malattie. “La proposta raccomanda di eliminare i carboidrati e di assumere costosi integratori a base di spezie commercializzati tramite la società ...

Panzironi - il guru che promette di curare cancro e far Vivere fino a 120 anni potrà presentare la sua dieta al Palazzo dell’Eur : Dopo una multa dell’Agcom di 264mila euro perché la sua tv, Life 120 channel, “ha trasmesso informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute”, una denuncia da parte dell’Ordine dei medici di Roma per esercizio abusivo della professione medica e una sospensione dall’Ordine dei giornalisti del Lazio, Adriano Panzironi si presenterà il 30 giugno al Palazzo dello sport dell’Eur, a Roma, per divulgare un regime alimentare a base di ...