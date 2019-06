Virgil Abloh firma la collezione swimwear di Vilebrequin

gqitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019). Quello delle collaborazioni tra brand, che spesso riescono a fondere tra loro heritage molto diversi per dare vita a capsule collection uniche nel loro genere, è uno dei fenomeni più ricchi e interessanti della scena fashion contemporanea. Tra i brand più produttivi in tal senso c'è senza dubbio Off-White di, che dal 2013 si è fatto spazio nell'industria anche attraverso collezioni con altre griffe dell'universo moda e non solo, dalle valigie Rimowa alla linea beauty Byredo. Ora, con l'inizio ufficiale dell'estate, Off-White ha annunciato l'arrivo di una nuova collaborazione con il marchio di costumi da bagnodi Saint-Tropez che propone da quarant'anni una raffinata gamma di capi per il mare. La capsule collectionta dai due brand consiste in cinque stili di ...

GiovaniStilisti : Ma come giudicare questi apparentamenti tra multinazionali di nazioni diverse, leader in segmenti differenti del te… - Goeland63 : RT @LouisVuitton_IT: Pre-Collezione Autunno-Inverno 2019 di Virgil Abloh. Ashton Sanders è una delle star protagoniste insieme a Duke Nicho… - PREMOLIALDO : Intersezioni, contaminazioni, mercato. Virgil Abloh alla fashion week parigina -