Vincere | cosa c' è sull' Espresso in edicola da domenica 30 giugno

"Vinceremo" : cosa c'è sull'Espresso in edicola da domenica 30 giugno : L'intervista a Giuseppe Sala. Zingaretti risponde ai nostri lettori. Le nuove rivelazioni esclusive dello scandalo Csm. L'odio online. E chi vincerà il premio Strega. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso+ Csm, il pm corrotto ha incontrato la presidente del Senato Casellati per una raccomandazione " Vincere, Marco Damilano presenta L'Espresso in edicola da domenica ...

Mara Carfagna a Giovanni Toti : "Berlusconi sarà sempre leader. Cosa succede se sarà lui a Vincere le primarie" : Mara Carfagna e Giovanni Toti la pensano diversamente, perlomeno sul rapporto che Forza Italia dovrà avere con la Lega di Matteo Salvini. Se il governatore della Liguria ha già dimostrato un avvicinamento particolare nei confronti del vicepremier, lo stesso non si può dire della Carfagna. "Il percor

Tifo Sarri alla Juventus - sarebbe uno smacco per “Vincere è l’unica cosa che conta” : Tifo per Sarri alla Juventus. E non, o almeno non solo, perché sarei curioso di vedere le reazioni dei Sarristi – ancor prima dei Tifosi napoletani – dinanzi all’ufficialità dell’annuncio. Reazioni che, peraltro, da perfetto voyeur pallonaro mi sto già godendo in questi giorni, quantunque manchi ancora il nero su bianco. Ma la ragione principale di questo mio endorsement – perdonate l’uso di questo ...

La Curva Nord a Conte : «Noi non siamo la Juve. Per noi Vincere non è l’unica cosa che conta» : Attraverso un comunicato sulla pagina Facebook ufficiale, L’urlo della Nord, la Curva Nord dell’Inter ha voluto subito mettere in chiaro la propria posizione nei confronti di Antonio Conte, reo di avere trascorsi alla Juventus Il comunicato integrale “NOI NON siamo LA JUVE Annunciato arrivo del nuovo allenatore, puntualizziamo in maniera ferma e decisa che la Curva Nord non può certo dimenticare il suo passato bianconero e giudiziario. Da ...

Finale Europa League : Chelsea-Arsenal - Vincere l’unica cosa che conta : Finale Europa League: Chelsea-Arsenal, vincere l’unica cosa che conta Manca solo una manciata di ore alla prima delle due grandi finali inglesi. Alle ore 21:00 a Baku, capitale dell’Azerbaigian, andrà in scena l’ultimo atto dell’Europa League 2018/2019, ovvero Chelsea-Arsenal. Lo scenario della sfida è lo Stadio Olimpico. Finale Europa League 2019: la partita delle favorite Sono arrivate le due favorite della vigilia a ...

Moggi : “Non mi sembra che De Laurentiis voglia Vincere - Ferlaino era un’altra cosa” : “De Laurentiis? Non mi sembra che abbia tanta tendenza a voler vincere, altrimenti farebbe operazioni diverse da quelle che fa”. Cosi’ Luciano Moggi, a margine della prima edizione del premio “Inside the sport”, organizzato a Napoli da Mcl, ha risposto alla domande dei cronisti. “Devo dire anche un’altra cosa – ha affermato – e’ corretto nel bilancio, credo che il Napoli sia una ...

Con o senza Allegri per la Juventus Vincere è l'unica cosa che conta : Qualcuno, adesso, parla di “decisione sorprendente”, ma di sorprendente, forse, c'è solo il fatto che l'annuncio ufficiale sia arrivato quando mancano ancora due giornate alla fine del campionato. Certo, la Juventus non ha più nulla da giocarsi e ha già, da tempo, la testa proiettata verso il futuro

Matteo Salvini - l'avvertimento di Paolo Becchi : "Brutti segnali per la Lega. Cosa deve fare per Vincere" : Dai ballottaggi in Sicilia un "brutto segnale" per Matteo Salvini. Secondo Paolo Becchi il risultato in controtendenza del Movimento 5 Stelle (due vittorie in solitaria) e della Lega (due sconfitte, con Forza Italia che si allea con il Pd) rispetto alle ultime amministrative testimonia come "nel Mer

Nazionale - Mancini : 'Italia con mentalità offensiva. Voglio Vincere qualcosa in azzurro' : Il 14 maggio sarà passato un anno dalla nomina di Roberto Mancini come Ct dell' Italia : è già dunque tempo di un primo bilancio, nonché di inquadrare le prospettive a breve e lungo termine di questa ...

Tottenham - Pochettino : 'L'Ajax ha eliminato Real e Juve : cosa serve per Vincere' : Mauricio Pochettino , allenatore del Tottenham, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League contro l'Ajax: 'E' una delle notti più importanti della mia carriera, se non la più importante. Giocare la semifinale di Champions League è un sogno che si ...