VIDEO – Tifosi dell’Argentina provocano all’esterno del Maracanã

VIDEO – De Laurentiis sui tifosi bianconeri : “La Juve raggruppa tutti gli insoddisfatti del Sud - i veri torinesi tifano Torino! Fatturato 10 anni in crescita - fatte grandi cose…” : De Laurentiis parere sui tifosi bianconeri Il presidente del Napoli De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset a margine di un evento alla Camera dei deputati. Il patron ha espresso una sua considerazione riguardo il dualismo con la Juventus ed i suoi tifosi. Queste le sue dichiarazioni: “La nostra competitor di sempre è la Juve, proprio per un fatto di tifo ovviamente. La Juventus avendo un ...

Mondiali di calcio femminile – “Oh Italia - sfonda la Muraglia” - tifosi da sogno per le azzurre : i cori post partita sono speciali [VIDEO] : Grande festa per le azzurre dopo la vittoria sulla Cina: i tifosi attendono l’Italia al rientro in albergo, cori e balli con le calciatrici L’Italia di calcio femminile ha staccato ieri uno storico pass, che permette alle azzurre di raggiungere un sogno fantastico: le ragazze del ct Bertolini sabato giocheranno contro l’Olanda per i quarti di finale dei Mondiali di Francia 2019. In tantissimi ieri hanno dato tutto il loro ...

Genoa : Zapata manda un VIDEOmessaggio ai tifosi - Balotelli suggestione per l'attacco : Dato che al Genoa manca un centravanti di spessore i media in questi giorni accostano al club rossoblu diversi nomi, tra cui alcuni davvero roboanti e probabilmente poco praticabili. Come 'Supermario' Balotelli dell'Olympique Marsiglia, che vedendo avvicinarsi la soglia dei 30 anni vorrebbe rilanciarsi definitivamente nel calcio, tornando a calcare l'erba della Serie A. Balotelli al Genoa una suggestione, Zapata ha entusiasmo Ed ecco allora che ...

Salernitana - è grande festa per il centenario : tifosi scatenati [FOTO e VIDEO] : 1/6 Foto Instagram ...

NBA – Panico durante la festa dei Toronto Raptors : spari in piazza - i tifosi scappano nel caos generale! [VIDEO] : Scene di Panico durante la festa dei Toronto Raptors neo campioni NBA: 4 spari in piazza, i tifosi fuggono per la paura, diverse persone ferite nel caos generale Doveva essere un giorno di festa e di grandi celebrazioni per i Toronto Raptors appena diventati Campioni NBA. I festeggiamenti della franchigia canadese sono stati però rovinati da un brutto episodio accaduto durante le celebrazioni. Di colpo sono stati uditi 4 colpi di pistola ...

Toronto Raptors campioni NBA! Jurassic Park esplode di gioia : al suono della sirena scatta la festa dei tifosi [VIDEO] : I Toronto Raptors vincono il primo titolo NBA della loro storia: i tifosi canadesi riunitisi fuori dalla Scotiabank Arena, nella piazza soprannominata ‘Jurassic Park’, impazziscono dalla gioia Finisce 110 a 114, Oracle Arena ammutolita, fanno festa solo i Raptors! La franchigia canadese ha vinto il primo anello NBA della sua storia, ponendo fine alla dinastia dei Golden State Warriors, probabilmente la squadra più forte mai ...

Champions - sale l’attesa per Tottenham-Liverpool : tifosi a Madrid senza ticket - scatta la caccia al biglietto [VIDEO] : E’ caccia al biglietto a Madrid in vista della finalissima di Champions League Tottenham-Liverpool. Molti i tifosi senza ticket che sperano di trovare il tagliando all’ultimo. Una donna venezuelana di 32 anni è stata arrestata dalla polizia spagnola per aver tentato di vendere due biglietti falsi a 8.400 euro. Alle due società, Tottenham e Liverpool sono andati 17mila tagliandi a testa. Intanto la città è invasa dai supporters ...

Giro d’Italia – Roglic aiutato da tifosi invadenti : arriva la sanzione per lo sloveno [VIDEO] : tifosi spingono Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma penalizzato di 10 secondi arriva la stangata per Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma è stato penalizzato di 10 secondi nella classifica generale a causa di un episodio che non è di certo passato inosservato. Due tifosi hanno infatti spinto per diversi metri Roglic aiutandolo ad avvicinarsi ai suoi rivali, Nibali e Carapaz, che si erano staccati. Lo sloveno non ha fatto un ...

Giro d’Italia – Ombrelli in mezzo alla strada e capitomboli dei tifosi : quanti rischi per i ciclisti sul Mortirolo [VIDEO] : Spettatori ancora una volta irrispettosi: quanti rischi per i ciclisti sul Mortirolo E’ in corso la 16ª tappa del Giro d’Italia: i ciclisti hanno iniziato oggi l’ultima settimana della 102ª edizione della Corsa Rosa, quella decisiva. Frazione tosta e complicata per i corridori, che oggi hanno dovuto affrontare il Mortirolo in condizioni difficili a causa della fastidiosa pioggia. I corridori, inoltre, hanno dovuto fare i ...

Basket – Alice Sabatini apprezzatissima dai tifosi di Trieste - il coro è… imbarazzante : “Miss Italia mostraci le tette” [VIDEO] : tifosi di Trieste impazziscono per Miss Italia: coro… imbarazzante per Alice Sabatini Trieste è stata eliminata dai Playoff di Serie A di Basket pochi giorni fa, in gara 4 dei quarti di finale contro Cremona, ma al palazzetto non è mancato il divertimento. Durante un momento di pausa della partita, mentre Alice Sabatini, ex Miss Italia e giocatrice di Basket, si trovava davanti alle telecamere, a bordo campo, come inviata di ...

Euforia Atalanta - tifosi e calciatori in festa : si canta già sulle note della Champions [FOTO E VIDEO] : 1/32 Foto Paola Garbuio/LaPresse ...

De Rossi addio - tifosi commoventi : si presentano all’allenamento - lui esce a salutarli [VIDEO] : Domani sarà l’ultima partita ufficiale con la maglia della Roma, dopo il tanto discusso addio di qualche giorno fa. Oggi, invece, l’ultimo allenamento a Trigoria. Ma per Daniele De Rossi è stato praticamente un assaggio di quello che sarà il saluto definitivo nella sfida casalinga contro il Parma. Durante l’allenamento, infatti, un nutrito gruppo di tifosi si è presentato davanti ai cancelli del centro sportivo per ...

Roma - in corso una contestazione dei tifosi contro Pallotta [VIDEO] : Una contestazione in corso a piazza Guglielmo Marconi, davanti ad una delle sedi della Roma contro il presidente James Pallotta: “Venni la Roma e nun rompe li c…”. Alla protesta, che ha preso il via verso le 15 di oggi, al momento sono presenti alcune centinaia di tifosi. Il dissenso con la proprietà è esploso dopo il mancato rinnovo di Daniele De Rossi. Nel mirino dei presenti alla manifestazione, anche il progetto del ...

Tifosi della Lazio insultano Mihajlovic : “zingaro” - il tecnico reagisce e viene fermato solo dalla polizia [VIDEO] : Sinisa Mihajlovic insultato da alcuni pseudo-Tifosi razzisti che fuori dall’Olimpico hanno preso di mira il tecnico del Bologna Spiacevole episodio accaduto ieri prima di Lazio-Atalanta per il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic. Alcuni beceri razzisti hanno urlato “zingaro” nei confronti del serbo, dimostrando tutta la loro pochezza. Il tecnico però non è uno che si lascia insultare restando con le mani in mano e si è ...