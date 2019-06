Video Kenya Tanzania | 3-2 | | highlights e gol | Olunga decisivo | Coppa Africa

Land Rover Defender - Completati i collaudi in Kenya - Video : La Land Rover ha completato i collaudi africani della nuova Defender. Un esemplare della fuoristrada è stato affidato alla Tusk, un ente benefico che da quasi trent'anni si occupa della tutela dei leoni e di specie in via d'estinzione. Negli ultimi 15 anni, infatti, la Casa britannica ha supportato in vari modi l'associazione per la salvaguardia della fauna africana. Test in condizioni reali. Il prototipo utilizzato nei 14.000 ettari della ...