VIDEO Italia-Olanda probabili formazioni | Mondiali 2019 calcio femminile | Milena

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Squadra che vince non si cambia? Probabilmente sì. Domani, alle ore 15.00, la Nazionalena discenderà in campo contro l’nell’incontro valido per i quarti di finale dei. Le azzurre, dopo aver sconfitto 2-0 la Cina, si presenta sul rettangolo di gioco di Valenciennes con tanta voglia di far bene.Bertolini, dunque, sembra intenzionata a schierare la medesima formazione che si è vista a Montpellier, con Girelli e Giacinti coppia d’attacco. Il nostro CT, evidentemente, è convinta che il duo offensivo possa creare problemi alle oranje e quindi vuol dare continuità a quanto si è visto fino ad ora. Di sicuro, comunque, anche i cambi potranno fare la differenza visto che il discorso fisico andrà tenuto in considerazione. Di seguito ildelle: LEDI ...

matteosalvinimi : Un Paese civile non appalta la sicurezza dell’Italia a questi fuorilegge e a una “comandante” che si sente in colpa… - matteosalvinimi : Sono pronto anche a contravvenire ad alcune normative europee, ad esempio a non identificare più gli immigrati che… - matteosalvinimi : In Tunisia c'è la guerra? No. La SeaWatch vada lì, mica è una nave da crociera! Se prendi immigrati a bordo vai nel… -