VIDEO Incidenti Bottas | Verstappen | Vettel | quanti botti nelle prove libere del GP

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il venerdì del Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno, e più nello specifico la seconda sessione di, non ha certo fatto annoiare gli spettatori. Gli errori sono stati numerosi, ed i piloti hanno dovuto fare i conti loro malgrado con le vie di fuga del Red Bull Ring. Chi è andato peggio, senza alcun dubbio, sono stati Maxe Valtteriche hanno concluso la loro FP2 contro le protezioni del circuito. Entrambi infatti hanno perso le rispettive monoposto al posteriore, andandole a distruggere in maniera notevole. Sebastianha rischiato di essere il terzo dell’elenco, ma per fortuna sua, e dei meccanici ferraristi, è stato in grado di fermare la sua SF90 a pochi millimetri dalle barriere di curva 10, laddove si era “stampato” Max, Andiamo a rivedere, quindi, le immagini delle uscite di pista nel corso della FP2 di ...

OA_Sport : VIDEO Incidenti #Bottas, #Verstappen, #Vettel: quanti botti nelle prove libere del #AustrianGP #F1 - FFiesoli : Cantieri fermi, code, incidenti: anche l'Autopalio ko, sindaci all'attacco - TGR Toscana - sisi_marco : Cantieri fermi, code, incidenti: anche l'Autopalio ko, sindaci all'attacco - TGR Toscana -