Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CAREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MAREE PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE E APPIA CODE ANCHE SULL’A1 Roma-NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CAREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MAREE PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE E APPIA CODE ANCHE SULL’A1 Roma-NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 18 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA CASILINA E L’APPIA CODE SULL’A1 Roma-NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA ROAM-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E APPIA E TRA PRENESTINA E L’A24 Roma-TERAMO, MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA UN INCIDENTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RIMOSSI GLI INCIDENTI SUL RACCORDO IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA RISPETTIVAMENTE DELLA COLOMBO E DELL’A24 Roma-TERAMO, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TRA LAURENTINA E APPIA E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAOVAIMO CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RIMOSSI GLI INCIDENTI SUL RACCORDO IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA RISPETTIVAMENTE DELLA COLOMBO E DELL’A24 Roma-TERAMO, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TRA LAURENTINA E APPIA E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAOVAIMO CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DUE INCIDIDENTI CAUSANO CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA COLOMBO E TRA LA PRENESTINA E L’A24 Roma-TERAMO, SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRAVIAMO CODE A TRATTI TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO E STATO RIMOSSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 16:20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDIDENTE CAUSA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA COLOMBO, ATTUALMENTE SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA CENTRALE PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA UN INCIDNTE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA, PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL DEL MARMO, RIMOSSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 15:20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDIDENTE CAUSA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA COLOMBO, ATTUALMENTE SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA CENTRALE PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. CONTINUANDO SUL RACCORDO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA L’INCIDENTE AD ALTEZZA PRENESTINA E’ STATO RISOLTO PERMANGONO LE CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA BOCCEA E AURELIA E CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma SUD SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA BOCCEA E AURELIA E TRA ARDEATINA E APPIA SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI CODE SULLA PONTINA PER LAVORI DA PARTE DI ANAS TRA VIA VALLELLATA E VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA SALARIA E CASSIA, TRA BOCCEA E AURELIA E, AVANTI, TRA A91 APPIA; SI STA IN CODA PER TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 09:35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA SALARIA E CASSIA, TRA BOCCEA E AURELIA E, AVANTI, TRA A91 APPIA; SI STA IN CODA PER TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 09:05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA SALARIA E CASSIA, TRA BOCCEA E AURELIA E, AVANTI, TRA A91 APPIA; SI STA IN CODA PER TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E ...