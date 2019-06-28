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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 19 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 19 | 15 Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 19:15 (Di venerdì 28 giugno 2019) Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CAREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MAREE PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE E APPIA CODE ANCHE SULL’A1 Roma-NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI SULL’AURELIA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MALAGROTTA ED IL RACCORDO A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREIZONE DELLA CAPITALE RIMOSSO L’INCIDNETE CHE CREAVA DISAGIA SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI TUFETTO, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CINQUE PODERI E VIA DEI RUTULI IN DIREIZONE DI LATINA, SEMPRE SULLA PONTINA TROVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE DI POMEZIA TRAFFICO RALLENTATO SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO ...
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twitterAntonio_Tajani : Vedere la città dove sono nato nel caos, con rifiuti ovunque, verde pubblico in abbandono, buche, problemi di viabi… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-06-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 19:15: VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 19… -

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