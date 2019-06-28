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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 18 | 15 Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 18:15 (Di venerdì 28 giugno 2019) Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA ROAM-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E APPIA E TRA PRENESTINA E L’A24 Roma-TERAMO, MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA UN INCIDENTE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CAUSA CODE A PARTIRE DA MALAGROTTA IN DIREIZONE DI Roma TROVIAMO UN INCIDNETE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI TUFETTO CHE CAUSA CODE A PARTIRE DA CINQUE PODERI, RIMOSSO INVECE IL PRECEDENTE INCIDNETE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, DOVE PERMANGONO CODE PER IL TRAFFICO INTENSO A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DI POMEZIA, MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO CODE TRA SPINACETE ED IL RACCORDO CODE A TRATTI SUL PERCORSO ...
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twitterAntonio_Tajani : Vedere la città dove sono nato nel caos, con rifiuti ovunque, verde pubblico in abbandono, buche, problemi di viabi… - retesoletv : Viabilità, da lunedì rischio multe per chi entrerà nella Ztl A1 senza permesso. Online il servizio:… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 18… -

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RIMOSSI GLI INCIDENTI SUL RACCORDO IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA RISPETTIVAMENTE DELLA COLOMBO E DELL’A24 Roma-TERAMO, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TRA LAURENTINA E APPIA E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAOVAIMO CODE TRA ...

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