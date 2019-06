Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 11 | 30

romadailynews

(Di venerdì 28 giugno 2019)DEL 28 GIUGNOORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA: SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA BOCCEA E AURELIA E TRA ARDEATINA E APPIA SULL’A1-NAPOLI CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI CODE SULLA PONTINA PER LAVORI DA PARTE DI ANAS TRA VIA VALLELLATA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE DI POMEZIA SULLA PRENESTINA SI RALLENTA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI. DA WILLIAMS TALARICO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE. Servizio fornito da Astral L'articolodel 28-06-ore 11:30 proviene daDailyNews.

