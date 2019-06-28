beppe_grillo : Nei prossimi due anni oltre 60 milioni di euro saranno dedicati alla manutenzione ordinaria delle strade di Roma.… - Antonio_Tajani : Vedere la città dove sono nato nel caos, con rifiuti ovunque, verde pubblico in abbandono, buche, problemi di viabi… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 07:30: VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 07… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 19:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA BARRIERA DI Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI; DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA e Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA Roma TERAMO PERCORRENDO LA A1 Roma – NAPOLI INCIDENTE RIMOSSO AL MOMENTO PERMANGONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA Roma TERAMO PERCORRENDO LA A1 Roma – NAPOLI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; SULLA PRENESTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA; PERMANGONO INVECE CODE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA; SULLA PRENESTINA SI RALLENTA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA SALARIA E CASSIA, E, AVANTI, TRA A91 E APPIA; PERMANE TRAFFICO RALLENTATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA SALARIA E CASSIA, TRA BOCCEA E AURELIA E, AVANTI, TRA A91 APPIA; SI STA IN CODA PER TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA SALARIA E CASSIA, TRA BOCCEA E AURELIA E, AVANTI, TRA A91 APPIA; SI STA IN CODA PER TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E, AVANTI, TRA FLAMINIA E CASSIA; RALLENTAMENTI ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI ...