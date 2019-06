“Vi dichiaro marito e moglie” E bacio Santiago risposa Stefano e Belen

caffeinamagazine

(Di venerdì 28 giugno 2019) L’estate 2019 è appena iniziata e da qui a settembre ce ne saranno parecchi di gossip, ma per ora uno dei più succosi riguarda l’amore ritrovato diDe Martino. Non sono più ex: dopo anni lontani, sono tornati ufficialmente insieme. Molti dei loro fan ci hanno sempre sperato e da quando la super coppia ha ritrovato feeling e unione la showgirl argentina e il ballerino sono diventati inseparabili. Con loro, ovviamente, anche il figlioe tutti e tre hanno appena trascorso una bellissima vacanza. Insomma, la famiglia è finalmente riunita e proprio mentre corrono le voci, con parecchia insistenza, di un secondo matrimonio, ecco che una Storia su Instagram pare confermare le intenzioni della coppia ritrovata. Sì, alla faccia del gossipsi sono già sposati per la seconda volta, anche se in maniera simbolica. (Continua dopo la foto) Hanno deciso di ...

