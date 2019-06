Venezuela-Argentina | gol Lautaro Martinez | prodezza di tacco dell’attaccante dell’Inter

Venezuela-Argentina - gol Lauraro Martinez : prodezza di tacco dell’attaccante dell’Inter [VIDEO] : Si sta giocando il match valido per i quarti di finale della Coppa America, la competizione è ormai entrata nella fase decisiva. In campo il Venezuela e l’Argentina, partita subito dai ritmi altissimi e che ha regalato emozioni già dai primi minuti. Passa subito in vantaggio l’Albiceleste grazie al solito Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter sta attraversando un momento entusiasmante e contro il Venezuela ha ...

LIVE Argentina-Venezuela 1-0 - Coppa America 2019 in DIRETTA : Lautaro Martinez porta in vantaggio l’Albiceleste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 29′ Acuna vince un contrasto sulla tre quarti arriva sul fondo e mette una palla molto insidiosa in area, Rosales anticipa di un soffio Aguero 27′ Niente di fatto, tutto regolare per il signor Roldan. 26′ IL VENEZUELA CHIEDE UN RIGORE. Machis è entrato in area Foyth l’ha spinto. Intervento dubbio l’arbitro chiede ausilio al VAR. 24′ Pessimo schema per la ...

LIVE Argentina-Venezuela 0-0 - Coppa America 2019 in DIRETTA : iniziato il secondo quarto di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3′ Fantastico movimento di Lautaro che sul filo del fuorigioco serve Aguero che è defilato sulla destra ma incrocia molto bene, grande parata di piede 2′ La Vinotinto è entrata in campo con determinazione e sembra voler impostare il proprio gioco 1′ Primo pallone per l’Albiceleste. 1′ SI PARTE! 20.59 Foto di rito e capitani al centro del campo per il ...

LIVE Argentina-Venezuela - Coppa America 2019 in DIRETTA : l’Albiceleste si aggrappa a Messi contro la Vinotinto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Argentina-Venezuela – Dove vederla e probabili formazioni Buonasera amici sportivi, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport del secondo quarto di finale della Coppa America 2019 tra Argentina e Venezuela. Nel meraviglioso scenario dello stadio Maracanã di Rio de Janeiro, si disputerà un match che la Selección non può assolutamente sbagliare. Si tratta del 23° incontro ...

Calcio - Coppa America 2019 : Argentina alla prova Venezuela - Colombia all’assalto del Cile : Il secondo e il terzo quarto di finale vanno in scena oggi in terra brasiliana per quanto riguarda la Coppa America 2019. A Rio de Janeiro sono di fronte Venezuela e Argentina, mentre a San Paolo si confrontano Colombia e Cile. Quello tra Venezuela e Argentina è un confronto a suo modo particolare, tra l’unica delle formazioni del girone A capace di reggere l’urto del Brasile e un’Albiceleste che di brillantezza ne ha mostrata ...

Venezuela-Argentina - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : È tempo di quarti di finale per quanto riguarda la Coppa America 2019 di calcio in corso di svolgimento in Brasile, questa sera alle 21.00 il Venezuela affronterà l’Argentina per conquistarsi un posto nelle semifinali. Nonostante l’Albiceleste resti la favorita d’obbligo per il blasone e la qualità dei suoi singoli il match potrebbe risultare meno scontato di quello che si possa credere, la Seleccion è chiamata a reagire dopo ...

Venezuela-Argentina - Copa America : la partita in streaming su DAZN il 28 giugno alle 21 : In questo giugno denso di avvenimenti internazionali, tra la delusione per l’Under 21 eliminata dall’Europeo casalingo e il sogno azzurro declinato al femminile, vivo con la Nazionale di Milena Bertolini, dall'altra parte dell'Oceano entra nel vivo la quarantaseiesima edizione della Copa America, giunta ai quarti di finale. Aprirà le danze Brasile-Paraguay tra poche ore a Porto Alegre e a seguire Venezuela-Argentina, una sfida molto attesa e non ...

Calcio - Coppa America 2019 : Brasile-Paraguay e Venezuela-Argentina i primi due quarti di finale : Domani 28 Giugno si giocheranno i primi due quarti di finale della Coppa America 2019 tra Brasile-Paraguay e Venezuela-Argentina. Due sfide dal grande fascino con i verdeoro che partono favoriti così come la Selección. Il Brasile, orfano di Neymar, è reduce da un girone eliminatorio di altissimo profilo. Ha portato a casa 7 punti con ben 8 reti all’attivo e 0 gol subiti. Un buon viatico per affrontare la Albirroja che è riuscita ad ...