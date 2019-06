Venezia | tuffo nel canale della Giudecca per impedire il traffico | assolti 16 attivisti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Nel 2016, durante una protesta contro l’occupazione delle acque lagunari da parte delle imbarcazioni da crociera, sedicidel comitato “No grandi navi” si erano tuffati nelnoper cercare di, simbolicamente, il transito delle navi. Accusati di interruzione di pubblico servizio dalla Procura di, oggi gli, difesi dall’avvocato Giuseppe Romano di Treviso, sono statiperché il fatto non sussiste. “Il nostro comitato – afferma in una nota il movimento – se mai ce ne fosse stato bisogno ha dimostrato ancora una volta di essere dalla parteragione: lo era sette anni fa, nel 2012, quando ha organizzato la prima manifestazione acquea, lo era nel 2016, quando il processo contro 49 persone per le dimostrazioni del 2012 si è concluso con una completa assoluzione, e quando 16 ...

