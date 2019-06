Valtteri Bottas F1 | GP Austria 2019 | “Ho perso il posteriore | c’era vento | può

Formula 1 – Wolff sorride in Francia - dal regolamento al ‘rischio’ di Bottas sul finale : “Valtteri ha dormito un po'” : Wolff soddisfatto del lavoro Mercedes al Paul Ricard: le parole del team principal Mercedes al termine del Gp di Francia Ancora una doppietta Mercedes in questa stagione 2019 di Formula 1, dominata dal team di Brackley. Lewis Hamilton ha trionfato oggi al Gp di Francia, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra Valtteri Bottas ed il ferrarista Charles Leclerc. photo4/Lapresse Una grande soddisfazione per il team delle Frecce ...

VIDEO Valtteri Bottas F1 - GP Francia 2019 : “Hamilton mostruoso - ho faticato col vento” : Valtteri Bottas non è riuscito a contrastare Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il finlandese scatterà dalla seconda posizione ma cercherà di sfidare Hamilton e ha raccontato la sua sessione: “Hamilton ha fatto un giro perfetto alla fine ma siamo stati vicini per tutto il weekend. C’è stato il vento che è cambiato e non l’ho interpretato bene, devo lavorare meglio sotto questo ...

Valtteri Bottas F1 - GP Francia 2019 : “Oggi Lewis non era battibile - domani mi giocherò tanto in curva 1” : Ci credeva Valtteri Bottas. Dopo quanto fatto nella giornata di ieri, e anche questa mattina nella FP3, il finlandese confidava di conquistare la pole position del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno, ma il compagno di scuderia Lewis Hamilton gli ha tolto in un colpo solo sogno e sorriso dal volto. Nel corso delle interviste di rito post-qualifiche sulla linea del traguardo il pilota nativo di Nastola, infatti, non nasconde la sua ...

Valtteri Bottas - GP Francia 2019 : “Non sapremo mai se la manovra di Seb sia stata intenzionale - io sono un pilota e non un commissario” : Valtteri Bottas arriva al GP di Francia con parecchi sassolini dalla scarpa da togliersi, certamente il suo morale non è dei più rosei dopo le ultime apparizioni piuttosto opache che hanno rapidamente affievolito le sue speranza di titolo mondiale. Il compagno di squadra Lewis Hamilton è capace di mantenere una enorme costanza, non regalando mai nulla, e come ha dimostrato Nico Rosberg l’unico modo di batterlo è riuscire a reggere a un ...

Formula 1 - Valtteri Bottas sfiducia Ferrari e Red Bull : “ecco da cosa dipende il nostro vantaggio” : Il pilota finlandese ha parlato del gap che intercorre tra la Mercedes e le avversarie, sottolineando come non dipenda solo dalle gomme La Mercedes sta dominando il Mondiale 2019 di Formula 1, il team di Brackley ha finora vinto tutte le gare fin qui disputate, con cinque successi di Hamilton e due di Bottas. Photo4/LaPresse Proprio il finlandese ha parlato del gap che intercorre tra le Frecce d’Argento e la coppia Ferrari-Red Bull, ...

VIDEO Valtteri Bottas - che traversone in Q3 - GP Canada 2019 : fortunato il finlandese nelle qualifiche a Montreal : Ha concluso solo in sesta posizione Valtteri Bottas, a bordo della sua Mercedes, le qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019. Il finlandese delle Frecce d’Argento si è reso protagonista di un traversone nel corso delle Q3 che per poco non ha causato un grave danno alla W10. fortunato il finnico, comunque influenzato nel suo ultimo tentativo, dopo quanto avvenuto in precedenza. Di seguito le immagini dell’episodio ...

Valtteri Bottas F1 - GP Canada 2019 : “Non ho paura di nessuno. Mi aspetto una lotta sul filo dei millesimi” : Da domani si comincerà a girare sul tracciato di Montreal (Canada), sede del settimo round del Mondiale 2019 di F1. Dopo il weekend di Montecarlo, è il momento di quello nordamericano, su di una pista dalle caratteristiche completamente diverse: grandi accelerazioni e frenate, dove la potenza del motore conta molto. Ai nastri di partenza del fine settimana canadese, Lewis Hamilton si presenta da leader con 17 lunghezze vantaggio sul compagno di ...

Formula 1 - esilarante Valtteri Bottas in conferenza stampa : “posso farvi io una domanda?” [VIDEO] : Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas è un finlandese molto appassionato di hockey e ieri giocava la sua Nazionale… Valtteri Bottas show durante la conferenza stampa dei piloti Mercedes con al suo fianco il compagno Lewis Hamilton. Il pilota ha chiesto di poter fare una domanda ai giornalisti, presentandosi prima in modo ironico. Da buon finlandese è un amante degli sport invernali, dunque una volta presa la parola ha domandato: ...

Valtteri Bottas F1 - GP Monaco 2019 : “Potevo fare la pole ma ho trovato traffico prima del tentativo finale” : Valtteri Bottas partirà in seconda posizione domani nel GP di Monaco 2019. Il finlandese non è riuscito a strappare la quarta pole position di fila, cedendo di 82 millesimi al compagno Lewis Hamilton. La Mercedes conferma la sua superiorità e i due compagni sembrano destinati a battagliare per la vittoria in gara, con la Red Bull di Max Verstappen pronta ad approfittare di qualsiasi occasione concessa. Il finlandese si è dichiarato deluso dal ...