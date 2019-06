Valentino Rossi MotoGP | GP Olanda 2019 | “Siamo nei dieci ma non sono contento | sono

MotoGp - Valentino Rossi sferza la Yamaha dopo le FP2 di Assen : “ecco cosa mi ha dato fastidio oggi” : Il pilota della Yamaha ha chiuso tra i primi dieci la prima giornata di libere, ma non è apparso comunque soddisfatto del feeling con la sua Yamaha Nono tempo per Valentino Rossi nella seconda sessione di prove libere del Gp di Assen, il pilota della Yamaha si è migliorato rispetto al mattino, dove aveva dovuto fare i conti con un problema ad un sensore. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il Dottore ha espresso il proprio ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Olanda 2019 : un Viñales strepitoso precede Quartararo e le Ducati. In difficoltà Valentino Rossi : La seconda sessione di prove libere della MotoGP è iniziata con la notizia dell’incapacità di Jorge Lorenzo di correre il GP d’Olanda 2019 per via della caduta della mattina, dove ha riportato la frattura della sesta vertebra, un infortunio abbastanza grave che richiederà per el Porfuera tempi di recupero medio-lunghi nonostante le sue condizioni siano al momento stabili. Maverick Viñales ha dominato i rivali portando a casa un ...

MotoGp – Ancora Vinales e Quartararo davanti nelle FP2 di Assen : Iannone meglio di Marquez - migliora Valentino Rossi [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nelle FP2 di Assen: dietro di lui Quartararo e le due Ducati. Iannone fa meglio di Marquez, Valentino Rossi rientra fra i migliori 10 Dopo le FP1 dominate dalla Yamaha, con Quartararo e Vinales davanti a tutti, ma con la caduta di Jorge Lorenzo ad ‘oscurare’ il risultato della pista, nel pomeriggio si sono svolte le FP2 del Gp d’Olanda. Il risultato finale continua a sorridere ai piloti ...

MotoGp - Valentino Rossi attardato nelle FP1 di Assen : svelata la causa del problema occorso al Dottore : Il pilota della Yamaha ha chiuso con il dodicesimo tempo la prima sessione di prove libere, perdendo quasi metà sessione per colpa di un guaio di elettronica Non è iniziato benissimo il week-end di Assen per Valentino Rossi, costretto a rimanere ai box per larga parte della prima sessione di prove libere per colpa di un problema di elettronica. I meccanici della Yamaha infatti hanno dovuto risolvere un guaio ad un sensore della M1 del ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Olanda 2019 : Quartararo si conferma un razzo - soffre Valentino Rossi : Fabio Quartararo ha concluso in testa la prima sessione di prove libere del GP d’Olanda nella classe MotoGP, spingendo il limite sul1:33.909, 77 millesimi meglio di Maverick Viñales (Yamaha) e 260 di Danilo Petrucci, abile a rientrare in pista sul finale dopo una brutta caduta; quarto tempo per Alex Rins (Suzuki) mentre “solo” sesto il leader del Mondiale Marc Marquez, che però è stato l’unico a ottenere il suo crono ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : risultato e classifica prove libere 1. Quartararo in testa - Dovizioso e Valentino Rossi fuori dalla top ten : Fabio Quartararo ha firmato il giro più veloce nelle prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il francese ha chiuso col tempo di 1.33.909, precedendo Maverick Vinales di 77 milesimi mentre Danilo Petrucci e Alex Rins sono terzo e quarto. Qualche difficoltà in più per Marc Marquez (sesto a sei decimi) mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso hanno faticato in maniera terribile: il Dottore è 12esimo a 0.837 mentre il ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Sarebbe bello tornare a vincere proprio qui ad Assen - ma non sarà facile” : Valentino Rossi torna non sul luogo del delitto come si dice nei libri gialli, bensì laddove ha vinto per l’ultima volta nella sua illustre carriera. Sono trascorsi ben due anni, però, da quel Gran Premio di Olanda 2017. Assen ha dolci ricordi per il nove volte campione del mondo che, quindi, farebbe carte false per tornare di nuovo sul gradino più alto del podio dopo una Assenza quanto mai allarmante. “Il digiuno non è solo mio, ...

MotoGp – La sincerità di Valentino Rossi ad Assen - dalla caduta del Montmelò al digiuno : “ecco perchè la delusione è doppia” : A tutto Valentino Rossi: le sincere parole del pilota Yamaha alla vigilia del Gp d’Olanda La vittoria manca ormai da due anni, dal Gp d’Olanda 2017, ma Valentino Rossi non ha mai perso la motivazione. Il Dottore, a due anni di distanza dal suo ultimo successo, è pronto a tornare in pista, ad Assen, per un weekend di gara che ama molto. Non sono mancati i podi per il nove volte campione del mondo, che in questi due anni è ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Dovizioso e Valentino Rossi in cerca di riscatto ad Assen - Marquez sempre il favorito : E dopo la Catalogna, è tempo di Olanda, è tempo di Assen. La Cattedrale del Motociclismo è pronta ad accogliere i centauri più veloci del pianeta, ospitando l’ottavo round del Motomondiale. Nella classe regina si è reduci dal patatrac di curva-10. Lo strike involontario di Jorge Lorenzo ha visto l’uscita di scena in successione di Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e di Valentino Rossi, aprendo un’autostrada al compagno di team ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Positivi i test a Barcellona - siamo pronti per Assen e Sachsenring” : C’è ottimismo in casa Yamaha in vista del Gran Premio d’Olanda 2019, ottava tappa del Mondiale MotoGP in programma dal 28 al 30 giugno sulla pista di Assen. Valentino Rossi, primatista assoluto in MotoGP con otto vittorie nell’Università del Motociclismo (dieci primi posti totali incluse le categorie minori), si presenta al weekend di Assen con ottimismo e con grande determinazione dopo lo sfortunato k.o. di Barcellona. Il ...

MotoGp - finalmente un sorriso per Valentino Rossi : il Dottore svela importanti aggiornamenti sulla Yamaha : Il pesarese ha parlato in vista del pRossimo appuntamento di Assen, ultimo tracciato su cui è riuscito a vincere ormai nel lontano 2017 Sono trascorsi due anni esatti dall’ultimo successo di Valentino Rossi in MotoGp, il pilota della Yamaha infatti non sale sul gradino più alto del podio dal Gp di Assen del 2017. Alessandro La Rocca /LaPresse Proprio il tracciato olandese ospiterà questo week-end il Motomondiale, un’occasione ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : i precedenti di Valentino Rossi ad Assen. Dieci successi conditi da alcuni duelli indimenticabili : L’ottavo weekend di gara dell’anno è sempre più vicino per il Motomondiale, che fa tappa dal 28 al 30 giungo nella meravigliosa pista di Assen per il Gran Premio d’Olanda 2019. Il circuito olandese viene da sempre considerato l’Università del Motocislismo per le caratteristiche di un tracciato molto veloce ma allo stesso tempo abbastanza tortuoso ed impegnativo, in cui il pilota può davvero fare la differenza. Assen è ...