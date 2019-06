Uomini e donne | Stefano Torrese | Sono ancora molto innamorato di Pamela

Gossip Uomini e o donne : la rottura di Ida e Riccardo è definitiva ma senza rancore : Il dating show Uomini e donne è in vacanza da circa un mese ma i telespettatori possono comunque restare informati sulle sorti dei suoi protagonisti grazie ai social network o alla rivista ufficiale dedicata al programma. Nell'ultimo numero di "Uomini e donne Magazine", Ida Platano ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del suo rapporto con Riccardo Guarnieri dopo l'ultima puntata trasmessa su Canale 5. In tale circostanza il ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani fa una confessione : “Dobbiamo reagire” : Gemma Galgani lancia un messaggio dopo UeD e ammette: “Pura paura del…” La buonanotte di Gemma Galgani ieri sera su facebook è apparsa un po’ malinconica. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha pubblicato un lungo post in cui parla della vita e delle difficoltà quotidiane: “La vita ci riserva delle situazioni in cui dobbiamo reagire ma chi sa qual è il modo migliore? Ed è qui che alterniamo momenti ...

Uomini e donne : Manuel mette a tacere le insinuazioni sul tradimento ma viene sbugiardato : Il presunto tradimento di Manuel Galiano e la conseguente crisi con Giulia Cavaglià continuano ad essere alcuni degli argomenti più dibattuti dal gossip di Uomini e donne. La voce secondo cui lui avrebbe baciato un'altra ragazza ad Ibiza continua a rimbalzare insistentemente nei social network, chiamando in causa altri volti noti agli appassionati del web. La più attiva a tal proposito è la influencer Deianira Marzano "La Terribile", raggiunta ...

Gossip Uomini e Donne : Manuel Galiano sconsolato al ritorno da Ibiza - Giulia in silenzio : È passato meno di un mese dalla scelta di Giulia Cavaglià al Trono Classico di Uomini e Donne, ma le voci di crisi per lei e Manuel Galiano continuano a rimbalzare tra gli appassionati del programma. Dal giorno in cui l'ex corteggiatore è partito per Ibiza in compagnia di alcuni amici non c'è stata pace per la coppia, i cui movimenti continuano ad essere monitorati sui social network. E proprio un video di un amico di Manuel ha fatto nascere il ...

L'ho rivisto ... ero sconvolta! Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne : Ida Platano e Riccardo Guarnieri del trono over di Uomini e Donne hanno vissuta una storia d’amore lunga e travagliata. È finita, pare definitivamente, a maggio scorso, quando la dama del parterre femminile ha detto addio al cavaliere che l’aveva da poco richiamata in studio. Un addio molto sofferto e doloroso, come spiegato più volte da Ida, che può comunque contare sull’affetto di tantissimi fan, ma necessario. Di recente la bella dama ha ...

"Il calcio femminile? Maggior parte lesbiche - come gli Uomini ballerini". Il cronista insulta ancora le donne in un editoriale : Il calcio femminile sta vivendo un momento di grande attenzione mediatica grazie ai Mondiali che si stanno disputando in Francia. Molti sono gli elogi e molto è anche l’interesse che sta suscitando, ma c’è anche chi non è d’accordo. Sergio Vessicchio, che a marzo si rese protagonista di insulti vergognosi verso un arbitro donna con consequente sospensione dall’ordine dei Giornalisti, ha scritto un ...

Uomini e Donne - Ida Platano : "Ho rivisto Riccardo Guarnieri" : Ad oltre un mese dalle registrazioni del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano ha confessato, al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi di aver risentito l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri per un chiarimento definitivo: Sì, l’ho rivisto il sedici giugno scorso e le assicuro che, se tempo fa me Io sarei aspettato, quando l’ho visto davanti casa mia ero sconvolta lui si è presentato da me dopo che per giorni aveva ...

Uomini e Donne - Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglià? : Ibiza continua a confermarsi come territorio di scontro tra le coppie che si formano in quel di Uomini e Donne. Manuel Galiano e Giulia Cavaglià si sono conosciuti infatti nel dating show condotto da Maria De Filippi, ma qualcuno sostiene che lui abbia già avuto modo di tradire la ragazza.Un amico di Manuel avrebbe pubblicato un video su Instagram nel quale si vedrebbe un profilo corrispondente a quello del ragazzo baciare una donna. La ...

Uomini e Donne - Teresa e Andrea andranno a convivere : cambio di città : Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso vanno a convivere: la coppia si confessa al Magazine di Uomini e Donne La storia di Teresa Langella e Andrea Dal Corso non era nata nel migliore dei modi. L’ex corteggiatore infatti le aveva rifilato un bel no durante una delle scelte serali di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa e Andrea andranno a convivere: cambio di città proviene da Gossip e Tv.