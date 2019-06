Università | indagati 40 docenti per concorsi truccati | sospeso rettore Catania

ilgiornale

(Di venerdì 28 giugno 2019) Giovanni Corato Almeno 27nelledi tutta Italia:40. Asospesie altri nove professori Almeno 27. Per questo sono stati sospesi ilFrancesco Basile e 9dell'di: tutti sono ritenuti a vario titolo responsabli di associazione a delinquere, corruzione, turbativa d'asta e altri reati. Inoltre, sono in corso 41 perquisizioni nei confronti di altri. Nel procedimento, precisa la questura, sono40 professori delledi Bologna, Cagliari,, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona. L'operazione della Digos, denominata "bandita", ha consentito di accertare l'esistenza di 27: 17 per professore ordinario, 4 per associato e 6 per ricercatore.

